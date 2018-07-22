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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 11:44
Support BForward, по традиції в 20 чилах місяця Ви любязно надавали інфо про ліквідність в банці. Яка там зараз цифірь?
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