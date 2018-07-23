|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 11:44
Support BForward, по традиції в 20 чилах місяця Ви любязно надавали інфо про ліквідність в банці. Яка там зараз цифірь?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25184
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лип, 2018 15:12
Smitten написав:
13,3 + 3,5% КБ
Тоже предложили депозит на год под 16,8% или максимум 18%.
Но в одном более стабильном банке 16,7%, а в другом 16,5%...
-
Anonim2666
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 24.06.16
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10254
|1489232
|
|
|58337
|7457360
|
Пон 23 лип, 2018 16:34
BBC
|
|5414
|1326206
|
Пон 23 лип, 2018 15:58
Esq
|