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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3119312031213122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:44

Support BForward, по традиції в 20 чилах місяця Ви любязно надавали інфо про ліквідність в банці. Яка там зараз цифірь?
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Повідомлень: 25185
З нами з: 22.11.13
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Smitten написав:13,3 + 3,5% КБ

Тоже предложили депозит на год под 16,8% или максимум 18%.
Но в одном более стабильном банке 16,7%, а в другом 16,5%...
Anonim2666
 
Повідомлень: 22
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:20

  Anonim2666 написав:
  Smitten написав:13,3 + 3,5% КБ

Тоже предложили депозит на год под 16,8% или максимум 18%.
Но в одном более стабильном банке 16,7%, а в другом 16,5%...

На 2 роки під 17% в Фарсі вже немає?
Лідери звраз Мамед (Шаромига, Глобус) 17,5% на два роки до кінця літа і Руслан (РВС) теж до 17,5% з лояльністю на рік.
16,7% в Мега на рік, 16,5% в Дніпрі теж на рік. Що знаю.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25185
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
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