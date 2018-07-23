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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3119312031213122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:44

Support BForward, по традиції в 20 чилах місяця Ви любязно надавали інфо про ліквідність в банці. Яка там зараз цифірь?
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Smitten написав:13,3 + 3,5% КБ

Тоже предложили депозит на год под 16,8% или максимум 18%.
Но в одном более стабильном банке 16,7%, а в другом 16,5%...
Anonim2666
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:20

  Anonim2666 написав:
  Smitten написав:13,3 + 3,5% КБ

Тоже предложили депозит на год под 16,8% или максимум 18%.
Но в одном более стабильном банке 16,7%, а в другом 16,5%...

На 2 роки під 17% в Фарсі вже немає?
Лідери звраз Мамед (Шаромига, Глобус) 17,5% на два роки до кінця літа і Руслан (РВС) теж до 17,5% з лояльністю на рік.
16,7% в Мега на рік, 16,5% в Дніпрі теж на рік. Що знаю.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:56

а якщо додати ще трішки бонусних %% від програми БОНУС до ДЕПОЗИТУ? :)
буде ще краще, але перебити облікову ставку все рівно не вийде, треба йти в інші обрії (в ЦП)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:01

  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, по традиції в 20 чилах місяця Ви любязно надавали інфо про ліквідність в банці. Яка там зараз цифірь?


Добрий день, Квесторе_поверніться!
На 24.07.2018 р. коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 114,45%, при нормативному значенні — не менше 30 %. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 68,72%, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 40,28%, при нормі – не менше 40 %.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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неужели кто-то ту мутотень читает?
v57
 
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