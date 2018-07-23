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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 11:44
Support BForward, по традиції в 20 чилах місяця Ви любязно надавали інфо про ліквідність в банці. Яка там зараз цифірь?
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Додано: Пон 23 лип, 2018 15:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Пон 23 лип, 2018 18:20
На 2 роки під 17% в Фарсі вже немає?
Лідери звраз Мамед (Шаромига, Глобус) 17,5% на два роки до кінця літа і Руслан (РВС) теж до 17,5% з лояльністю на рік.
16,7% в Мега на рік, 16,5% в Дніпрі теж на рік. Що знаю.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 18:56
а якщо додати ще трішки бонусних %% від програми БОНУС до ДЕПОЗИТУ?
буде ще краще, але перебити облікову ставку все рівно не вийде, треба йти в інші обрії (в ЦП)
+50грн !
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:01
Добрий день, Квесторе_поверніться!
На 24.07.2018 р. коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 114,45%, при нормативному значенні — не менше 30 %. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 68,72%, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 40,28%, при нормі – не менше 40 %.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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