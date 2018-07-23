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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3121312231233124>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:10

  greenozon написав:ХТось тут обіцяв що починаючи із 23го (зі вчора) почнеться велика заливка капіталу
і де новинки про це
:idea: :?: :!:

Процес мусив піти...якщо знову не відкладається.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:11

  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, по традиції в 20 чилах місяця Ви любязно надавали інфо про ліквідність в банці. Яка там зараз цифірь?


Добрий день, Квесторе_поверніться!
На 24.07.2018 р. коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 114,45%, при нормативному значенні — не менше 30 %. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 68,72%, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 40,28%, при нормі – не менше 40 %.

Дякую за інфо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:13

  Квесторе_поверніться написав:
  Smitten написав:
  J написав:звонили из банка,сказали что на год - 13,3%, кешбек не предлагали

Странно, мне тоже звонили (напоминали об окончании депозита :wink: ) сказали 13,3 + 3,5% КБ

Тут http://www.forward-bank.com/about/recor ... 1-2018.pdf
вже звітність банки за півріччя лежить.

Ніяких міркувань про господарку банки?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:53

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:ХТось тут обіцяв що починаючи із 23го (зі вчора) почнеться велика заливка капіталу
і де новинки про це
:idea: :?: :!:

Процес мусив піти...якщо знову не відкладається.


Добрий день, Квесторе_поверніться!
Офіційна дата докапіталізації не змінилась -1 серпня 2018 року.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:00

  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:ХТось тут обіцяв що починаючи із 23го (зі вчора) почнеться велика заливка капіталу
і де новинки про це
:idea: :?: :!:

Процес мусив піти...якщо знову не відкладається.


Добрий день, Квесторе_поверніться!
Офіційна дата докапіталізації не змінилась -1 серпня 2018 року.

А чи встигнете?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:12

Support BForward А чому взяли
щомісячна плата за обслуговування кредитної заборгованості (0.25%) 15.25 грн.

Обіцяли ж до жовтня не брати???
P.S. Протупил... Обещали не браить ОМП, а не плату за обслуговування кредитної заборгованості. Таки немає чистого грейсу.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:30

  BBC написав:Support BForward А чому взяли
щомісячна плата за обслуговування кредитної заборгованості (0.25%) 15.25 грн.

Обіцяли ж до жовтня не брати???
P.S. Протупил... Обещали не браить ОМП, а не плату за обслуговування кредитної заборгованості. Таки немає чистого грейсу.

А це http://www.forward-bank.com/press-cente ... m-kartkam/
що?
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:35

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:Support BForward А чому взяли
щомісячна плата за обслуговування кредитної заборгованості (0.25%) 15.25 грн.

Обіцяли ж до жовтня не брати???
P.S. Протупил... Обещали не браить ОМП, а не плату за обслуговування кредитної заборгованості. Таки немає чистого грейсу.

А це http://www.forward-bank.com/press-cente ... m-kartkam/
що?

А це ОМП, а от плату за обьслуговування кредитної заборгованості нихто не відміняв. Сам купився на новину, але 5% кеш-бек покриє "збитки"
Навіть не ОМП, а його частини немає, бо в мене ОМП таки є ті ж 15,25 грн
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BBC
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:38

BBC, так це для тих хто ОМП тільки платить. Вкорочений грейс так і лишився 30 днів? Чи й тут в Фарсі слід платити?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:45

  Квесторе_поверніться написав:BBC, так це для тих хто ОМП тільки платить. Вкорочений грейс так і лишився 30 днів? Чи й тут в Фарсі слід платити?

Якщо до 30 днів, то не цікаво. Для старих договорів деруть лише 0,25% на моїй сумі 6100 грн просять лише 15,25 грн на відміну від Альфи де хочуть 60 грн. А от нові договора мають звірячі умови 1,6% й з новичків взяли б 97,6 грн
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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