Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:10
Процес мусив піти...якщо знову не відкладається.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25211
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1287 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:11
Support BForward написав: Квесторе_поверніться написав: Support BForward
, по традиції в 20 чилах місяця Ви любязно надавали інфо про ліквідність в банці. Яка там зараз цифірь?
Добрий день, Квесторе_поверніться!
На 24.07.2018 р. коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 114,45%, при нормативному значенні — не менше 30 %. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 68,72%, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 40,28%, при нормі – не менше 40 %.
Дякую за інфо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25211
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1287 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:13
Квесторе_поверніться написав: Smitten написав: J написав:
звонили из банка,сказали что на год - 13,3%, кешбек не предлагали
Странно, мне тоже звонили (напоминали об окончании депозита
) сказали 13,3 + 3,5% КБ
Тут
http://www.forward-bank.com/about/recor ... 1-2018.pdf
вже звітність банки за півріччя лежить.
Ніяких міркувань про господарку банки?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25211
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1287 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:53
Квесторе_поверніться написав:
Процес мусив піти...якщо знову не відкладається.
Добрий день, Квесторе_поверніться!
Офіційна дата докапіталізації не змінилась -1 серпня 2018 року.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Представник банку
Повідомлень: 2573
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 145 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:00
Support BForward написав: Квесторе_поверніться написав:
Процес мусив піти...якщо знову не відкладається.
Добрий день, Квесторе_поверніться!
Офіційна дата докапіталізації не змінилась -1 серпня 2018 року.
А чи встигнете?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25211
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1287 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:12
Support BForward
А чому взяли
щомісячна плата за обслуговування кредитної заборгованості (0.25%) 15.25 грн.
Обіцяли ж до жовтня не брати???
P.S. Протупил... Обещали не браить ОМП, а не плату за обслуговування кредитної заборгованості. Таки немає чистого грейсу.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 13555
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1037 раз.
Подякували: 1125 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:30
BBC написав: Support BForward
А чому взяли
щомісячна плата за обслуговування кредитної заборгованості (0.25%) 15.25 грн.
Обіцяли ж до жовтня не брати???
P.S. Протупил... Обещали не браить ОМП, а не плату за обслуговування кредитної заборгованості. Таки немає чистого грейсу.
А це
http://www.forward-bank.com/press-cente ... m-kartkam/
що?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25211
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1287 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:35
Квесторе_поверніться написав: BBC написав: Support BForward
А чому взяли
щомісячна плата за обслуговування кредитної заборгованості (0.25%) 15.25 грн.
Обіцяли ж до жовтня не брати???
P.S. Протупил... Обещали не браить ОМП, а не плату за обслуговування кредитної заборгованості. Таки немає чистого грейсу.
А це
http://www.forward-bank.com/press-cente ... m-kartkam/
що?
А це ОМП, а от плату за обьслуговування кредитної заборгованості нихто не відміняв. Сам купився на новину, але 5% кеш-бек покриє "збитки"
Навіть не ОМП, а його частини немає, бо в мене ОМП таки є ті ж 15,25 грн
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 13555
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1037 раз.
Подякували: 1125 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:38
BBC, так це для тих хто ОМП тільки платить. Вкорочений грейс так і лишився 30 днів? Чи й тут в Фарсі слід платити?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25211
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1287 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:45
Квесторе_поверніться написав: BBC
, так це для тих хто ОМП тільки платить. Вкорочений грейс так і лишився 30 днів? Чи й тут в Фарсі слід платити?
Якщо до 30 днів, то не цікаво. Для старих договорів деруть лише 0,25% на моїй сумі 6100 грн просять лише 15,25 грн на відміну від Альфи де хочуть 60 грн. А от нові договора мають звірячі умови 1,6% й з новичків взяли б 97,6 грн
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 13555
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1037 раз.
Подякували: 1125 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
5421
1326616
58381
7460829
10308
1492498