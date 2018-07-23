Процес мусив піти...якщо знову не відкладається.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:10
Процес мусив піти...якщо знову не відкладається.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:11
Дякую за інфо.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:13
Ніяких міркувань про господарку банки?
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Додано: Вів 24 лип, 2018 14:53
Добрий день, Квесторе_поверніться!
Офіційна дата докапіталізації не змінилась -1 серпня 2018 року.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:00
А чи встигнете?
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Додано: Вів 24 лип, 2018 15:12
Support BForward А чому взяли
Обіцяли ж до жовтня не брати???
P.S. Протупил... Обещали не браить ОМП, а не плату за обслуговування кредитної заборгованості. Таки немає чистого грейсу.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:30
А це
що?
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Додано: Вів 24 лип, 2018 15:35
А це ОМП, а от плату за обьслуговування кредитної заборгованості нихто не відміняв. Сам купився на новину, але 5% кеш-бек покриє "збитки"
Навіть не ОМП, а його частини немає, бо в мене ОМП таки є ті ж 15,25 грн
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:38
BBC, так це для тих хто ОМП тільки платить. Вкорочений грейс так і лишився 30 днів? Чи й тут в Фарсі слід платити?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:45
Якщо до 30 днів, то не цікаво. Для старих договорів деруть лише 0,25% на моїй сумі 6100 грн просять лише 15,25 грн на відміну від Альфи де хочуть 60 грн. А от нові договора мають звірячі умови 1,6% й з новичків взяли б 97,6 грн
Щось мені з ТАС "щастить"
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