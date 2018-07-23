Уточнение от сегодня:
полгода: 13.9+1% КБ
год: 13.3+3.5% КБ
2 года: 17.5%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Уточнение от сегодня:
полгода: 13.9+1% КБ
год: 13.3+3.5% КБ
2 года: 17.5%
Востаннє редагувалось Anonim2666 в Вів 24 лип, 2018 16:06, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:57
Подивився в ІБ.
Крок назустріч стандарт ++++ (734 дні) 17% рісних.
Що це під 17,5%?
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Додано: Вів 24 лип, 2018 17:10
Додано: Вів 24 лип, 2018 17:16
Краще тоді писати не - 2 года: 17.5% а - 2 года: 17.0%+0,5% кешбек.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 17:19
Так Буратіни тримають тут 1480 млн грн і винесли незначно за півроку коли вже було відомо про мінусовий капітал.
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