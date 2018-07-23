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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3121312231233124

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:На 2 роки під 17% в Фарсі вже немає?

Уточнение от сегодня:
полгода: 13.9+1% КБ
год: 13.3+3.5% КБ
2 года: 17.5%
Востаннє редагувалось Anonim2666 в Вів 24 лип, 2018 16:06, всього редагувалось 2 разів.
Anonim2666
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:57

  Anonim2666 написав:
  Квесторе_поверніться написав:На 2 роки під 17% в Фарсі вже немає?

Уточнение от сегодня:
полгода: 13.3+1% КБ
год: 13.9+3.5% КБ
2 года: 17.5%

Подивився в ІБ.
Крок назустріч стандарт ++++ (734 дні) 17% рісних.
Що це під 17,5%?
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Кешбек
Anonim2666
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:10

  Anonim2666 написав:
  Квесторе_поверніться написав:На 2 роки під 17% в Фарсі вже немає?

Уточнение от сегодня:
полгода: 13.9+1% КБ
год: 13.3+3.5% КБ
2 года: 17.5%


Очередь из Буратин есть? :D
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:16

  Anonim2666 написав:Квесторе_поверніться
Кешбек

Краще тоді писати не - 2 года: 17.5% а - 2 года: 17.0%+0,5% кешбек.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:19

  бульбик написав:
  Anonim2666 написав:
  Квесторе_поверніться написав:На 2 роки під 17% в Фарсі вже немає?

Уточнение от сегодня:
полгода: 13.9+1% КБ
год: 13.3+3.5% КБ
2 года: 17.5%


Очередь из Буратин есть? :D

Так Буратіни тримають тут 1480 млн грн і винесли незначно за півроку коли вже було відомо про мінусовий капітал.
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