Уточнение от сегодня:
полгода: 13.9+1% КБ
год: 13.3+3.5% КБ
2 года: 17.5%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Уточнение от сегодня:
полгода: 13.9+1% КБ
год: 13.3+3.5% КБ
2 года: 17.5%
Востаннє редагувалось Anonim2666 в Вів 24 лип, 2018 16:06, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:57
Подивився в ІБ.
Крок назустріч стандарт ++++ (734 дні) 17% рісних.
Що це під 17,5%?
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Додано: Вів 24 лип, 2018 17:10
Додано: Вів 24 лип, 2018 17:16
Краще тоді писати не - 2 года: 17.5% а - 2 года: 17.0%+0,5% кешбек.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 17:19
Так Буратіни тримають тут 1480 млн грн і винесли незначно за півроку коли вже було відомо про мінусовий капітал.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 19:42
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Додано: Вів 24 лип, 2018 23:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
Це не точно кешбек. Цю цифру СЗОК в банку назвав, коли почув, що у "Глобус" 17.5% на два роки. Він сказав, що це можна зробити і тут. Напевно для того, щоб я залишився, а не пішов.. Тому це може бути кешбек, а може бути спеціальні умови...
А про інші строки-це точно кешбек.
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:30
Зі спецумовами в Фарсі зараз бавитись ніззя.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:48
Ви ж знаєте що ні. На 1.08.2018 обіцяли НБУ що буде в нормі...так що лишилося якихось пару днів.
І навіть якщо не докапіталізуються дуже буде тяжко НБУ вводити ТА.
Хоча якщо активи оперативно перед 1.08.2018 не виведуть то в притик Фонд зможе імярекам 1480 грн (депо портфель) з активів акумулювати.
Дилема для Таріко що його грошенята лежать і в активах і пасивах і схлопнути їх пробематично.
А кредпортфель імяреків не дозволять продати типу Плеяді чи Фрегату. Думаю старий досвід вже НБУ навчив.
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