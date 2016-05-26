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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ни бабла ни инфы, классическая ситуация....
бульбик
 
Повідомлень: 520
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:15

  бульбик написав:Ни бабла ни инфы, классическая ситуация....

Занадто тиха тищина...коли грошенята повинні би були відшуршати.
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Повідомлень: 25237
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:27

Таріко в Руському Стандарті за червень року 2018 намалював біля мільярда рейхрябчика прибутку
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=351&date1=2018-07-01&date2=2018-06-01
але активи тануть :(
Він там не тільки високомаржинальним кредитуванням бавиться як в Неньці Україні а і папіром цінним.
Що один що другий портфель просіли. :(
Але юрики і фізики грошенят в закрома піднесли так що є чим Фарс підтримати.
Таріко, довго не думай, давай грошенята сюди тарабань...Фарс їх вигідно вкладе, не сумнівайся. :)
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25237
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3122312331243125
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