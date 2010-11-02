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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3123312431253126>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ни бабла ни инфы, классическая ситуация....
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:15

  бульбик написав:Ни бабла ни инфы, классическая ситуация....

Занадто тиха тищина...коли грошенята повинні би були відшуршати.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:27

Таріко в Руському Стандарті за червень року 2018 намалював біля мільярда рейхрябчика прибутку
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=351&date1=2018-07-01&date2=2018-06-01
але активи тануть :(
Він там не тільки високомаржинальним кредитуванням бавиться як в Неньці Україні а і папіром цінним.
Що один що другий портфель просіли. :(
Але юрики і фізики грошенят в закрома піднесли так що є чим Фарс підтримати.
Таріко, довго не думай, давай грошенята сюди тарабань...Фарс їх вигідно вкладе, не сумнівайся. :)
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:47

  бульбик написав:Ни бабла ни инфы, классическая ситуация....


...ну так за рахунок буратін хотілось поправити справи...а вони не несуть -дивлячись як власник банку ігнорує вимогу дофінансування банку -печалька , мабудь пора готувати вінки :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:52

  -VICTOR- написав:
  бульбик написав:Ни бабла ни инфы, классическая ситуация....


...ну так за рахунок буратін хотілось поправити справи...а вони не несуть -дивлячись як власник банку ігнорує вимогу дофінансування банку -печалька , мабудь пора готувати вінки :lol:

Нехай би банка жила.
Образила вона деяких імяреків неадекватним фінмоном.
Але в такі вирішальні часи старі гріхи слід прощати.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:38

  Квесторе_поверніться написав:
  -VICTOR- написав:
  бульбик написав:Ни бабла ни инфы, классическая ситуация....


...ну так за рахунок буратін хотілось поправити справи...а вони не несуть -дивлячись як власник банку ігнорує вимогу дофінансування банку -печалька , мабудь пора готувати вінки :lol:

Нехай би банка жила.
Образила вона деяких імяреків неадекватним фінмоном.
Але в такі вирішальні часи старі гріхи слід прощати.

так это не грех, это образ жизни
грехи замаливают, просят прощения, а здесь просто плюют в душу своему клиенту, который по 5..6лет держал у них вклады... вот и доигрались :mrgreen:
...и какие им венки? ...просто развеять прах над мокшандией и предать забвению :lol:
надеюсь К-7 уже подготовил запасный вар-т, кеды у него хорошие :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:50

Clientage, Констянтин Борисович чоловік мобільний і вже з досвідом.
Один Кисіль старожил з року 2011.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:і вже з досвідом

я ж и говорю, шо кеды хрошие :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:а здесь просто плюют в душу своему клиенту, который по 5..6лет держал у них вклады... вот и доигрались

..так ото ж...пусть хлебают лаптем теперь...
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ліміт сьогодні підняли по кредитці
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