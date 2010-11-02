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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 12:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ни бабла ни инфы, классическая ситуация....
Додано: Сер 25 лип, 2018 12:15
Занадто тиха тищина...коли грошенята повинні би були відшуршати.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:27
Таріко в Руському Стандарті за червень року 2018 намалював біля мільярда рейхрябчика прибутку
але активи тануть
Він там не тільки високомаржинальним кредитуванням бавиться як в Неньці Україні а і папіром цінним.
Що один що другий портфель просіли.
Але юрики і фізики грошенят в закрома піднесли так що є чим Фарс підтримати.
Таріко, довго не думай, давай грошенята сюди тарабань...Фарс їх вигідно вкладе, не сумнівайся.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 17:47
...ну так за рахунок буратін хотілось поправити справи...а вони не несуть -дивлячись як власник банку ігнорує вимогу дофінансування банку -печалька , мабудь пора готувати вінки
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:52
Нехай би банка жила.
Образила вона деяких імяреків неадекватним фінмоном.
Але в такі вирішальні часи старі гріхи слід прощати.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 10:38
так это не грех, это образ жизни
грехи замаливают, просят прощения, а здесь просто плюют в душу своему клиенту, который по 5..6лет держал у них вклады... вот и доигрались
...и какие им венки? ...просто развеять прах над мокшандией и предать забвению
надеюсь К-7 уже подготовил запасный вар-т, кеды у него хорошие
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 26 лип, 2018 10:50
Clientage, Констянтин Борисович чоловік мобільний і вже з досвідом.
Один Кисіль старожил з року 2011.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 26 лип, 2018 13:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
..так ото ж...пусть хлебают лаптем теперь...
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Додано: Чет 26 лип, 2018 14:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ліміт сьогодні підняли по кредитці
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