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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:45

  wolt450 написав:Ліміт сьогодні підняли по кредитці

На скільки прОцентів? :)
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:46

  wolt450 написав:Ліміт сьогодні підняли по кредитці


Чем печальнее картинка и чем ближе конец - тем легче они поднимают лимиты по кредиткам. Не вы один такой. Зато , поверьте, если каким-то чудом они выползут из дупы - порежут все лимиты нафик и очень быстро:)
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:52

бульбик так мы это уже проходили...)) и будут петь что вото вот скоро скоро возобновят - а вы мол, олени не прекращайте платить абонку по кредитке и пользуйтесь ею как дебеткой :lol:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:53

А як в Трасті було з відємним капіталом?
Траст банка всім все платив до останнього дня до ТА?
Хто памятає?
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:53

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  wolt450 написав:Ліміт сьогодні підняли по кредитці

На скільки прОцентів? :)

12%
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:56

  wolt450 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:Ліміт сьогодні підняли по кредитці

На скільки прОцентів? :)

12%

Он Ідея на 50% піднімала багатьом імярекам...щось малувато.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:09

Квесторе_поверніться
Підняли не на 12, а на 20% таки
і пару місяців тому вже піднімали на 20%
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

бульбик, почему сделали такие выводы?!?
у меня несколько лет их КК Выручалка, лимиты менее нескольких десятков никогда не устанавливали, даже при перевыпуске, когда лимит на карте спустился до первоначального при оформлении, то вскоре через пару месяцев опять увеличили до того что был ранее ;)

На недельке был в отделении, все как обычно, за депо никто и слова не сказал, пока не стал расспрашивать про бонус. Без предзаказа снял полсотни, больше не надо было;)
все комфортно, удобно и спокойно, везде бы так :!:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:36

Сегодня в отделении сказали,что уже точно все согласовано и 1 августа деньги будут внесены.Осталось ждать недолго.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:59

  Вадимка написав:Сегодня в отделении сказали,что уже точно все согласовано и 1 августа деньги будут внесены.Осталось ждать недолго.


Если б так и было их руководство уже дали 45 интервью зная из любовь раструбить о своих успехах и глупом самопиаре. А так приходится ожидать ВА в первой декаде августа...
бульбик
 
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