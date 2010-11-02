На скільки прОцентів?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:45
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Додано: Чет 26 лип, 2018 14:46
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:52
бульбик так мы это уже проходили...)) и будут петь что вото вот скоро скоро возобновят - а вы мол, олени не прекращайте платить абонку по кредитке и пользуйтесь ею как дебеткой
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Додано: Чет 26 лип, 2018 14:53
А як в Трасті було з відємним капіталом?
Траст банка всім все платив до останнього дня до ТА?
Хто памятає?
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Додано: Чет 26 лип, 2018 14:53
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:56
Он Ідея на 50% піднімала багатьом імярекам...щось малувато.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 15:09
Квесторе_поверніться
Підняли не на 12, а на 20% таки
і пару місяців тому вже піднімали на 20%
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
бульбик, почему сделали такие выводы?!?
у меня несколько лет их КК Выручалка, лимиты менее нескольких десятков никогда не устанавливали, даже при перевыпуске, когда лимит на карте спустился до первоначального при оформлении, то вскоре через пару месяцев опять увеличили до того что был ранее
На недельке был в отделении, все как обычно, за депо никто и слова не сказал, пока не стал расспрашивать про бонус. Без предзаказа снял полсотни, больше не надо было;)
все комфортно, удобно и спокойно, везде бы так
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:36
Сегодня в отделении сказали,что уже точно все согласовано и 1 августа деньги будут внесены.Осталось ждать недолго.
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:59
Если б так и было их руководство уже дали 45 интервью зная из любовь раструбить о своих успехах и глупом самопиаре. А так приходится ожидать ВА в первой декаде августа...
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