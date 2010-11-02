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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:37
Нарушение по капиталу конечно серьезный повод для ВА, но совершенно не обязательно она будет введена
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:46
практик
Вы правы, но они дали обязательства НБУ вогнать бабло частично до 1 июня, остаток до 1 августа. Первую часть естественно провалили, им сделали оттяжку до 1 августа. Бабла как вы видите нет, есть только пустые обещания. Поэтому вопрос наверное в том насколько новый глава НБУ готов снимать их лапшу со своих ушей - если он сыт уже лапшой, то вывод будет незамедлителен.
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