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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:37
Нарушение по капиталу конечно серьезный повод для ВА, но совершенно не обязательно она будет введена
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:46
практик
Вы правы, но они дали обязательства НБУ вогнать бабло частично до 1 июня, остаток до 1 августа. Первую часть естественно провалили, им сделали оттяжку до 1 августа. Бабла как вы видите нет, есть только пустые обещания. Поэтому вопрос наверное в том насколько новый глава НБУ готов снимать их лапшу со своих ушей - если он сыт уже лапшой, то вывод будет незамедлителен.
Додано: Чет 26 лип, 2018 19:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
давайте пройдет первая декада августа и тогда каждый свой ОБС подотрет окончательно , если Банк и дальше будет работать?
никому не верю
Додано: Чет 26 лип, 2018 19:36
Все помнят! Разве же такое забудешь...
Платил не только до останнього дня, но и в день ввода ВА всё выплатил в первой половине дня, а в обед зашла ВА
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 26 лип, 2018 20:53
Странная тенденция
Суточные лимиты на интеренет порезали с 5000 грн до 2000 грн/день.
P.S. Ране была 1000 грн/день, потом подняли до 5000 грн/день.
Щось мені з ТАС "щастить"
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