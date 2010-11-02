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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3124312531263127

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:37

Нарушение по капиталу конечно серьезный повод для ВА, но совершенно не обязательно она будет введена
практик
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:46

практик
Вы правы, но они дали обязательства НБУ вогнать бабло частично до 1 июня, остаток до 1 августа. Первую часть естественно провалили, им сделали оттяжку до 1 августа. Бабла как вы видите нет, есть только пустые обещания. Поэтому вопрос наверное в том насколько новый глава НБУ готов снимать их лапшу со своих ушей - если он сыт уже лапшой, то вывод будет незамедлителен.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

  бульбик написав:если он сыт уже лапшой, то вывод будет незамедлителен

давайте пройдет первая декада августа и тогда каждый свой ОБС подотрет окончательно , если Банк и дальше будет работать?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:36

  Квесторе_поверніться написав:А як в Трасті було з відємним капіталом?
Траст банка всім все платив до останнього дня до ТА?
Хто памятає?

Все помнят! Разве же такое забудешь...
Платил не только до останнього дня, но и в день ввода ВА всё выплатил в первой половине дня, а в обед зашла ВА :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 20:53

Странная тенденция

Суточные лимиты на интеренет порезали с 5000 грн до 2000 грн/день.
P.S. Ране была 1000 грн/день, потом подняли до 5000 грн/день.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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