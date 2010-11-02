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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3125312631273128

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:12

  Вадимка написав:Только,что начальник отделения на минской поздравил всех и сказал,что докапитализация прошла.Как раз был в отделении

В то время в Одессе на Преображенской банкоматы не дают гривен с 27 по 29 число !…спивпадиння?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:26

  Грйс-мэн написав:
  Вадимка написав:Только,что начальник отделения на минской поздравил всех и сказал,что докапитализация прошла.Как раз был в отделении

Ждём подтверждения хотя бы на сайте.
А ещё лучше от НБУ


Коллеги, добрый день!
Докапитализация состоялась. В понедельник утром будут подсчитаны показания по нормативам и мы опубликуем официальный релиз.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:56

Support BForward Ну Слава богу.Всех поздравляю.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:07

  Support BForward написав:Коллеги, добрый день!
Докапитализация состоялась.

Будьмо! Зображення
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:14

lubopytnaya То що можна повертатися?
От тільки % не надто смачні у євро :(
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:17

Support BForward, добрый день.

Может, в честь этого знаменательного события найдете возможность выпустить депозитку в городской черте Харькова? :D.
1. В отделении
2. НП за мой счет
3. Просто открытие счета без физического пластика

Ответ можно в личку.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:18

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:А як в Трасті було з відємним капіталом?
Траст банка всім все платив до останнього дня до ТА?
Хто памятає?

Все помнят! Разве же такое забудешь...
Платил не только до останнього дня, но и в день ввода ВА всё выплатил в первой половине дня, а в обед зашла ВА :D

ВА в траст зашла в 9-00.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:32

  Alpha1251 написав:Support BForward, добрый день.

Может, в честь этого знаменательного события найдете возможность выпустить депозитку в городской черте Харькова? :D.
1. В отделении
2. НП за мой счет
3. Просто открытие счета без физического пластика

Ответ можно в личку.


И Киев не забудьте )
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:40

помнится сару просили в киев :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:46

Sergion
У вас там в КиЁве и так самый высокий доход - не нужна там Депозитка ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 5770
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