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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:12
Вадимка написав:
Только,что начальник отделения на минской поздравил всех и сказал,что докапитализация прошла.Как раз был в отделении
В то время в Одессе на Преображенской банкоматы не дают гривен с 27 по 29 число !…спивпадиння?
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:26
Грйс-мэн написав: Вадимка написав:
Только,что начальник отделения на минской поздравил всех и сказал,что докапитализация прошла.Как раз был в отделении
Ждём подтверждения хотя бы на сайте.
А ещё лучше от НБУ
Коллеги, добрый день!
Докапитализация состоялась. В понедельник утром будут подсчитаны показания по нормативам и мы опубликуем официальный релиз.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:56
Support BForward Ну Слава богу.Всех поздравляю.
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Вадимка
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:07
Support BForward написав:
Коллеги, добрый день!
Докапитализация состоялась.
Будьмо!
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:14
lubopytnaya
То що можна повертатися?
От тільки % не надто смачні у євро
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:17
Support BForward
, добрый день.
Может, в честь этого знаменательного события найдете возможность выпустить депозитку в городской черте Харькова?
.
1. В отделении
2. НП за мой счет
3. Просто открытие счета без физического пластика
Ответ можно в личку.
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Alpha1251
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:18
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
А як в Трасті було з відємним капіталом?
Траст банка всім все платив до останнього дня до ТА?
Хто памятає?
Все помнят! Разве же такое забудешь...
Платил не только до останнього дня, но и в день ввода ВА всё выплатил в первой половине дня, а в обед зашла ВА
ВА в траст зашла в 9-00.
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:32
Alpha1251 написав:Support BForward
, добрый день.
Может, в честь этого знаменательного события найдете возможность выпустить депозитку в городской черте Харькова?
.
1. В отделении
2. НП за мой счет
3. Просто открытие счета без физического пластика
Ответ можно в личку.
И Киев не забудьте )
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Sergion
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:40
помнится сару просили в киев
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v57
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:46
Sergion
У вас там в КиЁве и так самый высокий доход - не нужна там Депозитка
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Vorlon
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П'ят 27 лип, 2018 12:13
d_12
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