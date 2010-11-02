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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:47
Sergion написав:
И Киев не забудьте )
Нюанс в том, что Харьков "типа" был.
Пока я собственными усилиями не проверил и не сообщил банку, что их мини-офис в Харькове самоликвидировался, а они и не в курсе.
Попутно обучил человек 5 операторов кол центра по вопросам расположения мини-офиса в Харькове и по продукту Депозитка - что это вообще такое, чем отличается от депозита, и как это так - карту нельзя получить в любом отделении банка.
Теперь информацию на сайте обновили и предлагают пилить в область....
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:49
Alpha1251
Ну так прогуляйтесь! Проблема?
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Vorlon
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:53
Оформление «Депозитки» возможно только в Винницкой, Харьковской, Запорожской областях.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:19
BBC написав:lubopytnaya
То що можна повертатися?
От тільки % не надто смачні у євро
А я никуда и не уходила.
У меня тут под завязку 2-летние депозиты под 18,5% лежат
Жадность и Отвага!
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:30
Vorlon написав:Alpha1251
Ну так прогуляйтесь! Проблема?
Невнимательно прочитали?
В Харькове был один мини-офис. Кол центр туда отправлял. Жаль, что мини-офис существовал только в инструкции операторов кол центра.
Прогуляться в область, этак 40+ км за неименным пластиком, пусть даже с интересными тарифами - как-то лень.
Да и нет гарантии, что по указанным адресам:
- вообще кто-то слышал про форвард банк
- операционист на месте
- пластик в наличии
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:29
lubopytnaya написав: BBC написав:lubopytnaya
То що можна повертатися?
От тільки % не надто смачні у євро
А я никуда и не уходила.
У меня тут под завязку 2-летние депозиты под 18,5% лежат
В гривне что ли?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 28 лип, 2018 06:59
BBC
имхо-депозит "неубыточный"
(если повезёт)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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