Додано: Пон 30 лип, 2018 09:11

27.07.2018 року фактичне значення регулятивного капіталу АТ «БАНК ФОРВАРД» приведено у відповідність до нормативних вимог Національного банку України та Закону «Про банки і банківську діяльність».

Так, регулятивний капітал станом на 27.07.2018 р. становить 228 500 тис. грн.



Таким чином, банк виконує всі економічні нормативи, які встановлює НБУ відповідно до законодавства, а саме: норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) – 15,84 % (при нормативному значенні не менше 10 %); норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – 8,27 % (при нормативному значенні не більше 20 %); норматив великих кредитних ризиків (Н8) – 0 % (при нормативному значенні не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу); норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9) – 0,00 % (при нормативному значенні не більше 20 %); норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1) – 0,04 % (при нормативному значенні не більше 5 %); норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції (Л13-2) – 0,31 % (при нормативному значенні не більше 5 %).



Також 26.07.2018 р. ПАТ «БАНК ФОРВАРД» у зв'язку із набуттям чинності нового законодавства України, яке регламентує форму акціонерних товариств, змінив форму власності і, відповідно, провів зміни у найменуванні банку. З 26.07.2018 р. повна назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРВАРД». Скорочена – АТ «БАНК ФОРВАРД».



Forward Bank – український комерційний банк, основний фокус діяльності якого спрямований на обслуговування приватних клієнтів. Банк входить до групи банків з іноземним капіталом, згідно з класифікацією Національного Банку України, і є членом Фонду гарантування вкладів України.

Статутний капітал банку станом на 01.07.2018 р. складає 540 752 тис.грн., кредитний портфель на 01.07.2018 р. – 940 106 тис. грн. Кошти фізичних осіб на 01.07.2018 р. складають 1 480 228 тис. грн.



На 27.07.2018 коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 214,29 %, при нормативному значенні — не менше 30 %. Показник миттєвої ліквідності показує здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за рахунок високоліквідних активів (грошових коштів у касі та на кореспондентських рахунках). Чим вищий даний показник, тим більш стійкий банк. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 84,07 %, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 88,88 %, при нормі – не менше 40 %.