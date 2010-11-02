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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3126312731283129

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:47

  Sergion написав:И Киев не забудьте )

Нюанс в том, что Харьков "типа" был.

Пока я собственными усилиями не проверил и не сообщил банку, что их мини-офис в Харькове самоликвидировался, а они и не в курсе.
Попутно обучил человек 5 операторов кол центра по вопросам расположения мини-офиса в Харькове и по продукту Депозитка - что это вообще такое, чем отличается от депозита, и как это так - карту нельзя получить в любом отделении банка.

Теперь информацию на сайте обновили и предлагают пилить в область....
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:49

Alpha1251
Ну так прогуляйтесь! Проблема?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:53

Оформление «Депозитки» возможно только в Винницкой, Харьковской, Запорожской областях.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:19

  BBC написав:lubopytnaya То що можна повертатися?
От тільки % не надто смачні у євро :(

А я никуда и не уходила.
У меня тут под завязку 2-летние депозиты под 18,5% лежат :D
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:30

  Vorlon написав:Alpha1251
Ну так прогуляйтесь! Проблема?


Невнимательно прочитали?
В Харькове был один мини-офис. Кол центр туда отправлял. Жаль, что мини-офис существовал только в инструкции операторов кол центра.

Прогуляться в область, этак 40+ км за неименным пластиком, пусть даже с интересными тарифами - как-то лень.
Да и нет гарантии, что по указанным адресам:
- вообще кто-то слышал про форвард банк
- операционист на месте
- пластик в наличии
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:29

  lubopytnaya написав:
  BBC написав:lubopytnaya То що можна повертатися?
От тільки % не надто смачні у євро :(

А я никуда и не уходила.
У меня тут под завязку 2-летние депозиты под 18,5% лежат :D

В гривне что ли?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 06:59

BBC
имхо-депозит "неубыточный" :D (если повезёт)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

27.07.2018 року фактичне значення регулятивного капіталу АТ «БАНК ФОРВАРД» приведено у відповідність до нормативних вимог Національного банку України та Закону «Про банки і банківську діяльність».
Так, регулятивний капітал станом на 27.07.2018 р. становить 228 500 тис. грн.

Таким чином, банк виконує всі економічні нормативи, які встановлює НБУ відповідно до законодавства, а саме: норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) – 15,84 % (при нормативному значенні не менше 10 %); норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – 8,27 % (при нормативному значенні не більше 20 %); норматив великих кредитних ризиків (Н8) – 0 % (при нормативному значенні не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу); норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9) – 0,00 % (при нормативному значенні не більше 20 %); норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1) – 0,04 % (при нормативному значенні не більше 5 %); норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції (Л13-2) – 0,31 % (при нормативному значенні не більше 5 %).

Також 26.07.2018 р. ПАТ «БАНК ФОРВАРД» у зв'язку із набуттям чинності нового законодавства України, яке регламентує форму акціонерних товариств, змінив форму власності і, відповідно, провів зміни у найменуванні банку. З 26.07.2018 р. повна назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРВАРД». Скорочена – АТ «БАНК ФОРВАРД».

Forward Bank – український комерційний банк, основний фокус діяльності якого спрямований на обслуговування приватних клієнтів. Банк входить до групи банків з іноземним капіталом, згідно з класифікацією Національного Банку України, і є членом Фонду гарантування вкладів України.
Статутний капітал банку станом на 01.07.2018 р. складає 540 752 тис.грн., кредитний портфель на 01.07.2018 р. – 940 106 тис. грн. Кошти фізичних осіб на 01.07.2018 р. складають 1 480 228 тис. грн.

На 27.07.2018 коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 214,29 %, при нормативному значенні — не менше 30 %. Показник миттєвої ліквідності показує здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за рахунок високоліквідних активів (грошових коштів у касі та на кореспондентських рахунках). Чим вищий даний показник, тим більш стійкий банк. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 84,07 %, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 88,88 %, при нормі – не менше 40 %.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:25

  BBC написав:
  lubopytnaya написав:
  BBC написав:lubopytnaya То що можна повертатися?
От тільки % не надто смачні у євро :(

А я никуда и не уходила.
У меня тут под завязку 2-летние депозиты под 18,5% лежат :D

В гривне что ли?

Очевидно же! :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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