RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3127312831293130

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:45

  idealstorm написав:Если забирать пару кило $ по окончании депо - надо заказывать валюту (автопролонгацию уже пешком отменил)? Как заказать - пешком, гарячкой или в отделение стучать?

спсб


Никто не поможет с ответом?
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1400
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:56

idealstorm, что тут подсказывать? Лучше - прийти в отделение. Хуже - позвонить в отделение. Горячка скорее всего потеряет.

А вообще - 2к валюты могут и без предупреждения выдать (вероятность 95% )
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5870
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3852 раз.
Подякували: 1275 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:01

Регламенты и тарифы

Подскажите по таким вопросам. С текущего счёта можно снимать без комиссии без ограничений, если деньги поступили с депозита (в других случаях без комиссии только 25 тысяч). А если эти деньги с депозита временно переместить на Сберегательный, а потом вернуть обратно на текущий, все ещё можно будет снимать без комиссии всю сумму или уже только 25 тысяч? Деньги же изначально депозитные, и ещё вдобавок сам Сберегательный записан на сайте банка в разделе "Депозиты", т.е. сам депозит. Получается, что деньги опять поступили с депозита.
Как быстрее всего перевести деньги с текущего на Сберегательный? При оформлении внутреннего перевода система даёт выбирать текущий отправителем, а Сбер - получателем, но говорят, что система все равно не пропустит, а надо внешним переводом по реквизитам. Правда, при внешнем переводе с текущего на Сбер деньги якобы поступят только на следующий день. Это так? Кто-то пробовал?
И вообще, когда говорят, что деньги после перевода станут доступны на следующий день после 12-ти, то реально деньги поступают на счет день в день, а только становятся доступными на следующий день, или поступают тоже только на следующий день? Интересуюсь в разрезе, как скоро начнутся начисляться проценты на остаток.
candidat
 
Повідомлень: 447
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:06

  candidat написав:Подскажите по таким вопросам. С текущего счёта можно снимать без комиссии без ограничений, если деньги поступили с депозита (в других случаях без комиссии только 25 тысяч). А если эти деньги с депозита временно переместить на Сберегательный, а потом вернуть обратно на текущий, все ещё можно будет снимать без комиссии всю сумму или уже только 25 тысяч? Деньги же изначально депозитные, и ещё вдобавок сам Сберегательный записан на сайте банка в разделе "Депозиты", т.е. сам депозит. Получается, что деньги опять поступили с депозита.
Как быстрее всего перевести деньги с текущего на Сберегательный? При оформлении внутреннего перевода система даёт выбирать текущий отправителем, а Сбер - получателем, но говорят, что система все равно не пропустит, а надо внешним переводом по реквизитам. Правда, при внешнем переводе с текущего на Сбер деньги якобы поступят только на следующий день. Это так? Кто-то пробовал?
И вообще, когда говорят, что деньги после перевода станут доступны на следующий день после 12-ти, то реально деньги поступают на счет день в день, а только становятся доступными на следующий день, или поступают тоже только на следующий день? Интересуюсь в разрезе, как скоро начнутся начисляться проценты на остаток.

Если депозитные деньги переводились со счета на счёт, то снять без комисси можно будет только 25000.
Уже пол года как внутренние переводы фарсик "починил" - перевод идёт 2 минуты максимум
Stringer
 
Повідомлень: 7814
З нами з: 23.01.13
Подякував: 217 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:26

Тільки з депо на поточний під депо - каса без комісії люба сума.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25283
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  бульбик написав:27.07.2018 року фактичне значення регулятивного капіталу АТ «БАНК ФОРВАРД» приведено у відповідність до нормативних вимог Національного банку України та Закону «Про банки і банківську діяльність».
Так, регулятивний капітал станом на 27.07.2018 р. становить 228 500 тис. грн.

Цікаво буде подивитись яким макаром привели у відповідність.
Із обіцяних 633 млн скільки зайшли свіжою копійкою. :wink:
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 30 лип, 2018 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25283
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:33

  Stringer написав:Уже пол года как внутренние переводы фарсик "починил" - перевод идёт 2 минуты максимум

Ваша правда :) Только что попробовал погонять туда-сюда, и действительно со Сбера на карту уже прямо сейчас, а не на следующий день. Что-то консультанты, однако, разводят :(
candidat
 
Повідомлень: 447
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:38

  Квесторе_поверніться написав:Тільки з депо на поточний під депо - каса без комісії люба сума.

Так в том то и вопрос, что банк считает Сберегательный депозитом (раз внёс его в раздел Депозитов). Хотя в банкинге он на вкладке Счёта, а не Депозиты. Вот и пойми, как трактует банк свой регламент в таком случае.
candidat
 
Повідомлень: 447
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:55

  candidat написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тільки з депо на поточний під депо - каса без комісії люба сума.

Так в том то и вопрос, что банк считает Сберегательный депозитом (раз внёс его в раздел Депозитов). Хотя в банкинге он на вкладке Счёта, а не Депозиты. Вот и пойми, как трактует банк свой регламент в таком случае.

Тут не регламент а тарифи по рахунках...як там написано так банка і трактує.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25283
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:55

  candidat написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тільки з депо на поточний під депо - каса без комісії люба сума.

Так в том то и вопрос, что банк считает Сберегательный депозитом (раз внёс его в раздел Депозитов). Хотя в банкинге он на вкладке Счёта, а не Депозиты. Вот и пойми, как трактует банк свой регламент в таком случае.

Тут не регламент а тарифи по рахунках...як там написано так банка і трактує.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25283
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1289 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3127312831293130
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, lubopytnaya, Mutabor, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 368, 369, 370
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3698 503992
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лип, 2018 11:52
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1032, 1033, 1034
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10331 1496872
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 лип, 2018 20:08
Кассандра
Альфа-Банк 1 ... 5851, 5852, 5853
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
58520 7476251
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 лип, 2018 07:19
Искатель

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.