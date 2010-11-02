Додано: Пон 30 лип, 2018 11:01

Подскажите по таким вопросам. С текущего счёта можно снимать без комиссии без ограничений, если деньги поступили с депозита (в других случаях без комиссии только 25 тысяч). А если эти деньги с депозита временно переместить на Сберегательный, а потом вернуть обратно на текущий, все ещё можно будет снимать без комиссии всю сумму или уже только 25 тысяч? Деньги же изначально депозитные, и ещё вдобавок сам Сберегательный записан на сайте банка в разделе "Депозиты", т.е. сам депозит. Получается, что деньги опять поступили с депозита.

Как быстрее всего перевести деньги с текущего на Сберегательный? При оформлении внутреннего перевода система даёт выбирать текущий отправителем, а Сбер - получателем, но говорят, что система все равно не пропустит, а надо внешним переводом по реквизитам. Правда, при внешнем переводе с текущего на Сбер деньги якобы поступят только на следующий день. Это так? Кто-то пробовал?

И вообще, когда говорят, что деньги после перевода станут доступны на следующий день после 12-ти, то реально деньги поступают на счет день в день, а только становятся доступными на следующий день, или поступают тоже только на следующий день? Интересуюсь в разрезе, как скоро начнутся начисляться проценты на остаток.