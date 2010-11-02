Никто не поможет с ответом?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:45
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:56
idealstorm, что тут подсказывать? Лучше - прийти в отделение. Хуже - позвонить в отделение. Горячка скорее всего потеряет.
А вообще - 2к валюты могут и без предупреждения выдать (вероятность 95% )
Всё IMHO
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:01
Регламенты и тарифы
Подскажите по таким вопросам. С текущего счёта можно снимать без комиссии без ограничений, если деньги поступили с депозита (в других случаях без комиссии только 25 тысяч). А если эти деньги с депозита временно переместить на Сберегательный, а потом вернуть обратно на текущий, все ещё можно будет снимать без комиссии всю сумму или уже только 25 тысяч? Деньги же изначально депозитные, и ещё вдобавок сам Сберегательный записан на сайте банка в разделе "Депозиты", т.е. сам депозит. Получается, что деньги опять поступили с депозита.
Как быстрее всего перевести деньги с текущего на Сберегательный? При оформлении внутреннего перевода система даёт выбирать текущий отправителем, а Сбер - получателем, но говорят, что система все равно не пропустит, а надо внешним переводом по реквизитам. Правда, при внешнем переводе с текущего на Сбер деньги якобы поступят только на следующий день. Это так? Кто-то пробовал?
И вообще, когда говорят, что деньги после перевода станут доступны на следующий день после 12-ти, то реально деньги поступают на счет день в день, а только становятся доступными на следующий день, или поступают тоже только на следующий день? Интересуюсь в разрезе, как скоро начнутся начисляться проценты на остаток.
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:06
Если депозитные деньги переводились со счета на счёт, то снять без комисси можно будет только 25000.
Уже пол года как внутренние переводы фарсик "починил" - перевод идёт 2 минуты максимум
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:26
Тільки з депо на поточний під депо - каса без комісії люба сума.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 11:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Цікаво буде подивитись яким макаром привели у відповідність.
Із обіцяних 633 млн скільки зайшли свіжою копійкою.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 30 лип, 2018 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 11:33
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:38
Так в том то и вопрос, что банк считает Сберегательный депозитом (раз внёс его в раздел Депозитов). Хотя в банкинге он на вкладке Счёта, а не Депозиты. Вот и пойми, как трактует банк свой регламент в таком случае.
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