Квесторе_поверніться написав:Останні два дні (30 і 31 липня) в Фарсі можна піймати 18% річних по гривні- найвищу ставку на ринку. Крок назустріч, 17% річних, 2 роки, виплата щомісячно + 1% кишмиш через 5 днів (непублічна програма банки бонус до депо). Ставка компенсує приблизно 1 копійку росту курсу в день. Хто вірить в курс біля 34 гривні за американця через 2 роки...тільки тоді може ризикувати. Не агітую.
Квесторе_поверніться написав:Останні два дні (30 і 31 липня) в Фарсі можна піймати 18% річних по гривні- найвищу ставку на ринку. Крок назустріч, 17% річних, 2 роки, виплата щомісячно + 1% кишмиш через 5 днів (непублічна програма банки бонус до депо). Ставка компенсує приблизно 1 копійку росту курсу в день. Хто вірить в курс біля 34 гривні за американця через 2 роки...тільки тоді може ризикувати. Не агітую.
Планируется снижение ставок?
Інфо не володію. Це залежить від того яким макаром регкапітал приведено у відповідність...мабуть.
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candidat написав:Подскажите по таким вопросам. С текущего счёта можно снимать без комиссии без ограничений, если деньги поступили с депозита (в других случаях без комиссии только 25 тысяч). А если эти деньги с депозита временно переместить на Сберегательный, а потом вернуть обратно на текущий, все ещё можно будет снимать без комиссии всю сумму или уже только 25 тысяч? Деньги же изначально депозитные, и ещё вдобавок сам Сберегательный записан на сайте банка в разделе "Депозиты", т.е. сам депозит. Получается, что деньги опять поступили с депозита. Как быстрее всего перевести деньги с текущего на Сберегательный? При оформлении внутреннего перевода система даёт выбирать текущий отправителем, а Сбер - получателем, но говорят, что система все равно не пропустит, а надо внешним переводом по реквизитам. Правда, при внешнем переводе с текущего на Сбер деньги якобы поступят только на следующий день. Это так? Кто-то пробовал? И вообще, когда говорят, что деньги после перевода станут доступны на следующий день после 12-ти, то реально деньги поступают на счет день в день, а только становятся доступными на следующий день, или поступают тоже только на следующий день? Интересуюсь в разрезе, как скоро начнутся начисляться проценты на остаток.
Добрый день, candidat! Тарифами по продукту текущего счета «Текущий счет под депозит» предусмотрена возможность снятия в один операционный день суммы превышающей 25 тыс. грн. без комиссии только в том случае, если данная сумма поступила на счет 2620, открытый в рамках вышеуказанного продукта, непосредственно с депозитного счета.
С помощью системы Интернет-Банк есть возможность осуществить операцию перечисления средств между своими текущими счетами, используя «Внутренний перевод». Перевод будет выполнен в течение нескольких минут (если в операционное время).
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward написав:Тарифами по продукту текущего счета
так у вас же мона одновременно открыть 3 текущих счета. С депозитного мона снять до 50К, а с других до 25К в день...... И шоо, хто-то больше разместил в этой банке? А нормальный менагер в отд. може научить и ещё кое-каким лайФХакам с текущими