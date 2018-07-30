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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3128312931303131

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:42

  Квесторе_поверніться написав:Останні два дні (30 і 31 липня) в Фарсі можна піймати 18% річних по гривні- найвищу ставку на ринку.
Крок назустріч, 17% річних, 2 роки, виплата щомісячно + 1% кишмиш через 5 днів (непублічна програма банки бонус до депо).
Ставка компенсує приблизно 1 копійку росту курсу в день.
Хто вірить в курс біля 34 гривні за американця через 2 роки...тільки тоді може ризикувати. Не агітую.


Планируется снижение ставок?
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:19

  AlexSV написав:
  Квесторе_поверніться написав:Останні два дні (30 і 31 липня) в Фарсі можна піймати 18% річних по гривні- найвищу ставку на ринку.
Крок назустріч, 17% річних, 2 роки, виплата щомісячно + 1% кишмиш через 5 днів (непублічна програма банки бонус до депо).
Ставка компенсує приблизно 1 копійку росту курсу в день.
Хто вірить в курс біля 34 гривні за американця через 2 роки...тільки тоді може ризикувати. Не агітую.


Планируется снижение ставок?

Інфо не володію.
Це залежить від того яким макаром регкапітал приведено у відповідність...мабуть.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:08

  candidat написав:Подскажите по таким вопросам. С текущего счёта можно снимать без комиссии без ограничений, если деньги поступили с депозита (в других случаях без комиссии только 25 тысяч). А если эти деньги с депозита временно переместить на Сберегательный, а потом вернуть обратно на текущий, все ещё можно будет снимать без комиссии всю сумму или уже только 25 тысяч? Деньги же изначально депозитные, и ещё вдобавок сам Сберегательный записан на сайте банка в разделе "Депозиты", т.е. сам депозит. Получается, что деньги опять поступили с депозита.
Как быстрее всего перевести деньги с текущего на Сберегательный? При оформлении внутреннего перевода система даёт выбирать текущий отправителем, а Сбер - получателем, но говорят, что система все равно не пропустит, а надо внешним переводом по реквизитам. Правда, при внешнем переводе с текущего на Сбер деньги якобы поступят только на следующий день. Это так? Кто-то пробовал?
И вообще, когда говорят, что деньги после перевода станут доступны на следующий день после 12-ти, то реально деньги поступают на счет день в день, а только становятся доступными на следующий день, или поступают тоже только на следующий день? Интересуюсь в разрезе, как скоро начнутся начисляться проценты на остаток.


Добрый день, candidat!
Тарифами по продукту текущего счета «Текущий счет под депозит» предусмотрена возможность снятия в один операционный день суммы превышающей 25 тыс. грн. без комиссии только в том случае, если данная сумма поступила на счет 2620, открытый в рамках вышеуказанного продукта, непосредственно с депозитного счета.

С помощью системы Интернет-Банк есть возможность осуществить операцию перечисления средств между своими текущими счетами, используя «Внутренний перевод». Перевод будет выполнен в течение нескольких минут (если в операционное время).
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Support BForward написав:Тарифами по продукту текущего счета

так у вас же мона одновременно открыть 3 текущих счета. С депозитного мона снять до 50К, а с других до 25К в день...... И шоо, хто-то больше разместил в этой банке? 8)
А нормальный менагер в отд. може научить и ещё кое-каким лайФХакам с текущими :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 19:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Крок назустріч, 17% річних, 2 роки, виплата щомісячно + 1% кишмиш через 5 днів (непублічна програма банки бонус до депо).


і якщо ще додати бонус

https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ua ... #cta-steps


:)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 19:37

Ещё интересно, каким способом увеличили капитал.
Ну типа: "разместили акции", "акционер внес кеш" и т.п.

А то мы тут знаем примеры типа: "внесли в капитал деньги, которые получили в кредит в своем банке, под залог своих акций" :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 19:57

Главное,что бы это устроило нбу,(для продолжения работы). А захотят владельцы кинуть вкладчиков - сделают это и с правильным рег.капиталом и с не правильным.
практик
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:02

  Вкладчик1234 написав:Ещё интересно, каким способом увеличили капитал.
Ну типа: "разместили акции", "акционер внес кеш" и т.п.

А то мы тут знаем примеры типа: "внесли в капитал деньги, которые получили в кредит в своем банке, под залог своих акций" :)

Привели у відповідність регкапітал...дуже неконкретне формулювання. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:48

З недавніх пір НБУ щомісяця публікує стату по банках
дочекаємось?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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