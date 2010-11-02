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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 07:07
ой вей
такі ваша правда,
острость - сестра таланта
PS а загалом сумна тенденція, ще недавно можна було зробити депо із бонусами і плюшками > 18%,
здається скоро будемо за 17 ганятись
і це при тому що облікова ставка НБУ росте за останні пів року, єтіть калатіть!
СЮР
+50грн !
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greenozon
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Додано: Вів 31 лип, 2018 08:24
Вкладчик1234 написав:
Ещё интересно, каким способом увеличили капитал.
Ну типа: "разместили акции", "акционер внес кеш" и т.п.
А то мы тут знаем примеры типа: "внесли в капитал деньги, которые получили в кредит в своем банке, под залог своих акций"
Согласен с автором. Новость про капитал конечно же хорошая, но хотелось бы увидеть официальный комментарий НБУ. Тогда можно будет понимать что да как, а пока непонятки
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бульбик
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Додано: Вів 31 лип, 2018 08:28
Ну и конечно же банк видит и понимает, что в ближайшее время у вкладчиков заканчиваются предыдущие акционные вклады и люди понесут на вынос бабло, даже несмотря на возможное решение вопроса с капиталом банка. Поэтому нужно придумывать плюшки для вкладчиков.
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бульбик
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