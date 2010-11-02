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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3130313131323133>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 07:07

ой вей
такі ваша правда,
острость - сестра таланта :)


PS а загалом сумна тенденція, ще недавно можна було зробити депо із бонусами і плюшками > 18%,
здається скоро будемо за 17 ганятись :)
і це при тому що облікова ставка НБУ росте за останні пів року, єтіть калатіть!


СЮР
:shock:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 08:24

  Вкладчик1234 написав:Ещё интересно, каким способом увеличили капитал.
Ну типа: "разместили акции", "акционер внес кеш" и т.п.

А то мы тут знаем примеры типа: "внесли в капитал деньги, которые получили в кредит в своем банке, под залог своих акций" :)



Согласен с автором. Новость про капитал конечно же хорошая, но хотелось бы увидеть официальный комментарий НБУ. Тогда можно будет понимать что да как, а пока непонятки
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 08:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ну и конечно же банк видит и понимает, что в ближайшее время у вкладчиков заканчиваются предыдущие акционные вклады и люди понесут на вынос бабло, даже несмотря на возможное решение вопроса с капиталом банка. Поэтому нужно придумывать плюшки для вкладчиков.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:44

  Квесторе_поверніться написав:Останні два дні (30 і 31 липня) в Фарсі можна піймати 18% річних по гривні- найвищу ставку на ринку.
Крок назустріч, 17% річних, 2 роки, виплата щомісячно + 1% кишмиш через 5 днів (непублічна програма банки бонус до депо).
Ставка компенсує приблизно 1 копійку росту курсу в день.
Хто вірить в курс біля 34 гривні за американця через 2 роки...тільки тоді може ризикувати. Не агітую.

Я тут с вами немного не соглашусь насчет того, что это 18% годовых. Умышленно или нет, но все хитро закручено. Имеем же надбавку 1% не годовых, а просто разовую выплату 1%. При этом срок депозита очень предусмотрительно сделан на два года. Таким образом, в разрезе двух лет получаем ставку 17,5%. Или 18% в первый год и 17 во второй. И в результате при реально меньшей ставке все на первый взгляд выглядит действительно похожим на 18%, что заманивает дополнительных вкладчиков.

Меня в этой истории с бонусом смущает, что она - "непубличная". Я так понимаю, что в депозитном договоре, а может, и вообще ни в каких документах этот бонус не зафиксирован, правильно? Его реально платят? Все, кому положено, получили? Фигуру из трех пальцев еще никто не получал?

Может, мне консультант что-то не так сказала, а то как-то странно, почему при размещении бонусного депозита в отделении, деньги вносятся с текущего счета, а если в интернет-банкинге, то обязательно(!) с карты? Несложно, конечно, перебросить, но зачем эти лишние движения?

Кстати, куда этот бонус выплачивается? Сам выбираешь счет, куда тебе деньги перечислят, или на тот счет, куда проценты будут поступать? Или, может, бонус присоединяется к телу депозита?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:34

candidat Мне выплатили.Он идет на счет куда и проценты.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:25

  Вкладчик1234 написав:Ещё интересно, каким способом увеличили капитал.
Ну типа: "разместили акции", "акционер внес кеш" и т.п.

А то мы тут знаем примеры типа: "внесли в капитал деньги, которые получили в кредит в своем банке, под залог своих акций" :)


Добрый день!
Согласно плану докапитализации увеличение капитала было проведено путем дополнительной эмиссии акций банка и средств материнского банка.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Support BForward написав:дополнительной эмиссии акций

На скільки статутник виріс у банки?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:42

  candidat написав:
  Квесторе_поверніться написав:Останні два дні (30 і 31 липня) в Фарсі можна піймати 18% річних по гривні- найвищу ставку на ринку.
Крок назустріч, 17% річних, 2 роки, виплата щомісячно + 1% кишмиш через 5 днів (непублічна програма банки бонус до депо).
Ставка компенсує приблизно 1 копійку росту курсу в день.
Хто вірить в курс біля 34 гривні за американця через 2 роки...тільки тоді може ризикувати. Не агітую.

Я тут с вами немного не соглашусь насчет того, что это 18% годовых. Умышленно или нет, но все хитро закручено. Имеем же надбавку 1% не годовых, а просто разовую выплату 1%. При этом срок депозита очень предусмотрительно сделан на два года. Таким образом, в разрезе двух лет получаем ставку 17,5%. Или 18% в первый год и 17 во второй. И в результате при реально меньшей ставке все на первый взгляд выглядит действительно похожим на 18%, что заманивает дополнительных вкладчиков.

Меня в этой истории с бонусом смущает, что она - "непубличная". Я так понимаю, что в депозитном договоре, а может, и вообще ни в каких документах этот бонус не зафиксирован, правильно? Его реально платят? Все, кому положено, получили? Фигуру из трех пальцев еще никто не получал?

Может, мне консультант что-то не так сказала, а то как-то странно, почему при размещении бонусного депозита в отделении, деньги вносятся с текущего счета, а если в интернет-банкинге, то обязательно(!) с карты? Несложно, конечно, перебросить, но зачем эти лишние движения?

Кстати, куда этот бонус выплачивается? Сам выбираешь счет, куда тебе деньги перечислят, или на тот счет, куда проценты будут поступать? Или, может, бонус присоединяется к телу депозита?

Ви правильно зауважили...17,5% грязними вимальовується якщо на 2 роки.
Останні години аХції.
Але з завтрашнього дня має бути ще краща аХція.
Конкуренти не сплять. Руслан (РВС) і Шаромига (Глобус) в лідерах.
Імяреки підуть до них.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:44

  Квесторе_поверніться написав:
  Support BForward написав:дополнительной эмиссии акций

На скільки статутник виріс у банки?


Статутний капітал банку станом на 01.07.2018 р. складає 540 752 тис.грн
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:50

  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Support BForward написав:дополнительной эмиссии акций

На скільки статутник виріс у банки?


Статутний капітал банку станом на 01.07.2018 р. складає 540 752 тис.грн

На 31.07.2018?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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