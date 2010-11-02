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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 07:07
ой вей
такі ваша правда,
острость - сестра таланта
PS а загалом сумна тенденція, ще недавно можна було зробити депо із бонусами і плюшками > 18%,
здається скоро будемо за 17 ганятись
і це при тому що облікова ставка НБУ росте за останні пів року, єтіть калатіть!
СЮР
+50грн !
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greenozon
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Додано: Вів 31 лип, 2018 08:24
Вкладчик1234 написав:
Ещё интересно, каким способом увеличили капитал.
Ну типа: "разместили акции", "акционер внес кеш" и т.п.
А то мы тут знаем примеры типа: "внесли в капитал деньги, которые получили в кредит в своем банке, под залог своих акций"
Согласен с автором. Новость про капитал конечно же хорошая, но хотелось бы увидеть официальный комментарий НБУ. Тогда можно будет понимать что да как, а пока непонятки
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бульбик
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Додано: Вів 31 лип, 2018 08:28
Ну и конечно же банк видит и понимает, что в ближайшее время у вкладчиков заканчиваются предыдущие акционные вклады и люди понесут на вынос бабло, даже несмотря на возможное решение вопроса с капиталом банка. Поэтому нужно придумывать плюшки для вкладчиков.
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бульбик
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Додано: Вів 31 лип, 2018 09:44
Квесторе_поверніться написав:
Останні два дні (30 і 31 липня) в Фарсі можна піймати 18% річних по гривні- найвищу ставку на ринку.
Крок назустріч, 17% річних, 2 роки, виплата щомісячно + 1% кишмиш через 5 днів (непублічна програма банки бонус до депо).
Ставка компенсує приблизно 1 копійку росту курсу в день.
Хто вірить в курс біля 34 гривні за американця через 2 роки...тільки тоді може ризикувати. Не агітую.
Я тут с вами немного не соглашусь насчет того, что это 18% годовых. Умышленно или нет, но все хитро закручено. Имеем же надбавку 1% не годовых, а просто разовую выплату 1%. При этом срок депозита очень предусмотрительно сделан на два года. Таким образом, в разрезе двух лет получаем ставку 17,5%. Или 18% в первый год и 17 во второй. И в результате при реально меньшей ставке все на первый взгляд выглядит действительно похожим на 18%, что заманивает дополнительных вкладчиков.
Меня в этой истории с бонусом смущает, что она - "непубличная". Я так понимаю, что в депозитном договоре, а может, и вообще ни в каких документах этот бонус не зафиксирован, правильно? Его реально платят? Все, кому положено, получили? Фигуру из трех пальцев еще никто не получал?
Может, мне консультант что-то не так сказала, а то как-то странно, почему при размещении бонусного депозита в отделении, деньги вносятся с текущего счета, а если в интернет-банкинге, то обязательно(!) с карты? Несложно, конечно, перебросить, но зачем эти лишние движения?
Кстати, куда этот бонус выплачивается? Сам выбираешь счет, куда тебе деньги перечислят, или на тот счет, куда проценты будут поступать? Или, может, бонус присоединяется к телу депозита?
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candidat
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Додано: Вів 31 лип, 2018 10:34
candidat Мне выплатили.Он идет на счет куда и проценты.
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Вадимка
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Додано: Вів 31 лип, 2018 14:25
Вкладчик1234 написав:
Ещё интересно, каким способом увеличили капитал.
Ну типа: "разместили акции", "акционер внес кеш" и т.п.
А то мы тут знаем примеры типа: "внесли в капитал деньги, которые получили в кредит в своем банке, под залог своих акций"
Добрый день!
Согласно плану докапитализации увеличение капитала было проведено путем дополнительной эмиссии акций банка и средств материнского банка.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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Додано: Вів 31 лип, 2018 14:36
Support BForward написав:
дополнительной эмиссии акций
На скільки статутник виріс у банки?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 31 лип, 2018 14:42
candidat написав: Квесторе_поверніться написав:
Останні два дні (30 і 31 липня) в Фарсі можна піймати 18% річних по гривні- найвищу ставку на ринку.
Крок назустріч, 17% річних, 2 роки, виплата щомісячно + 1% кишмиш через 5 днів (непублічна програма банки бонус до депо).
Ставка компенсує приблизно 1 копійку росту курсу в день.
Хто вірить в курс біля 34 гривні за американця через 2 роки...тільки тоді може ризикувати. Не агітую.
Я тут с вами немного не соглашусь насчет того, что это 18% годовых. Умышленно или нет, но все хитро закручено. Имеем же надбавку 1% не годовых, а просто разовую выплату 1%. При этом срок депозита очень предусмотрительно сделан на два года. Таким образом, в разрезе двух лет получаем ставку 17,5%. Или 18% в первый год и 17 во второй. И в результате при реально меньшей ставке все на первый взгляд выглядит действительно похожим на 18%, что заманивает дополнительных вкладчиков.
Меня в этой истории с бонусом смущает, что она - "непубличная". Я так понимаю, что в депозитном договоре, а может, и вообще ни в каких документах этот бонус не зафиксирован, правильно? Его реально платят? Все, кому положено, получили? Фигуру из трех пальцев еще никто не получал?
Может, мне консультант что-то не так сказала, а то как-то странно, почему при размещении бонусного депозита в отделении, деньги вносятся с текущего счета, а если в интернет-банкинге, то обязательно(!) с карты? Несложно, конечно, перебросить, но зачем эти лишние движения?
Кстати, куда этот бонус выплачивается? Сам выбираешь счет, куда тебе деньги перечислят, или на тот счет, куда проценты будут поступать? Или, может, бонус присоединяется к телу депозита?
Ви правильно зауважили...17,5% грязними вимальовується якщо на 2 роки.
Останні години аХції.
Але з завтрашнього дня має бути ще краща аХція.
Конкуренти не сплять. Руслан (РВС) і Шаромига (Глобус) в лідерах.
Імяреки підуть до них.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 31 лип, 2018 14:44
Квесторе_поверніться написав: Support BForward написав:
дополнительной эмиссии акций
На скільки статутник виріс у банки?
Статутний капітал банку станом на 01.07.2018 р. складає 540 752 тис.грн
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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- Повідомлень: 2578
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Додано: Вів 31 лип, 2018 14:50
Support BForward написав: Квесторе_поверніться написав: Support BForward написав:
дополнительной эмиссии акций
На скільки статутник виріс у банки?
Статутний капітал банку станом на 01.07.2018 р. складає 540 752 тис.грн
На 31.07.2018?
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