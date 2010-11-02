candidat написав:

Квесторе_поверніться написав: Останні два дні (30 і 31 липня) в Фарсі можна піймати 18% річних по гривні- найвищу ставку на ринку.

Крок назустріч, 17% річних, 2 роки, виплата щомісячно + 1% кишмиш через 5 днів (непублічна програма банки бонус до депо).

Ставка компенсує приблизно 1 копійку росту курсу в день.

Хто вірить в курс біля 34 гривні за американця через 2 роки...тільки тоді може ризикувати. Не агітую. Останні два дні (30 і 31 липня) в Фарсі можна піймати 18% річних по гривні- найвищу ставку на ринку.Крок назустріч, 17% річних, 2 роки, виплата щомісячно + 1% кишмиш через 5 днів (непублічна програма банки бонус до депо).Ставка компенсує приблизно 1 копійку росту курсу в день.Хто вірить в курс біля 34 гривні за американця через 2 роки...тільки тоді може ризикувати. Не агітую.

Я тут с вами немного не соглашусь насчет того, что это 18% годовых. Умышленно или нет, но все хитро закручено. Имеем же надбавку 1% не годовых, а просто разовую выплату 1%. При этом срок депозита очень предусмотрительно сделан на два года. Таким образом, в разрезе двух лет получаем ставку 17,5%. Или 18% в первый год и 17 во второй. И в результате при реально меньшей ставке все на первый взгляд выглядит действительно похожим на 18%, что заманивает дополнительных вкладчиков.Меня в этой истории с бонусом смущает, что она - "непубличная". Я так понимаю, что в депозитном договоре, а может, и вообще ни в каких документах этот бонус не зафиксирован, правильно? Его реально платят? Все, кому положено, получили? Фигуру из трех пальцев еще никто не получал?Может, мне консультант что-то не так сказала, а то как-то странно, почему при размещении бонусного депозита в отделении, деньги вносятся с текущего счета, а если в интернет-банкинге, то обязательно(!) с карты? Несложно, конечно, перебросить, но зачем эти лишние движения?Кстати, куда этот бонус выплачивается? Сам выбираешь счет, куда тебе деньги перечислят, или на тот счет, куда проценты будут поступать? Или, может, бонус присоединяется к телу депозита?