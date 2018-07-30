Додано: Вів 31 лип, 2018 19:39

Квесторе_поверніться написав: Candidat, закликаю Фарс запропонувати ще кращу аХцію ніж була...щоб випередити конкурентів. А то сьогодні тимчасово вільну гривню вже занести не встигаю. , закликаю Фарс запропонувати ще кращу аХцію ніж була...щоб випередити конкурентів. А то сьогодні тимчасово вільну гривню вже занести не встигаю.

А мне вообще никуда не надо было заносить, все прямо в Форварде лежит, так что мог, как говорится, не отрываясь от стула депозит открыть, но что-то не решился. Я и сам сомневался немного, так ещё и домашние начали прессовать, мол, какие два года, бардак такой в стране, выборы на носу, неизвестно, что завтра будет, а он на два года собрался закладываться. И тут я так живописно вспомнил, как несколько лет назад на волне падения ставок заложил под самый высокий из всего, что было, процент в банк Сич (как и сейчас, 22% было только на два года), и буквально через два месяца волна падения ставок обернулась волной роста, кругом стало по 23-24% на любые сроки. Жаба тогда была в ударе! Вот и сейчас, думаю, как заложусь под 17,5%, а оно как станет перед выборами, когда всем деньги нужны, по 19-20%, жаба ж этого не простит.А вообще, что общественность думает по поводу целесообразности закладывать в сегодняшних условиях сразу на два года, если сумма депозита, само собой, не 10-20 тысяч, а значительно побольше? У нас ставки будут только снижаться или есть реальные предпосылки для их роста? Или, как вариант, банки не продолжат падать?