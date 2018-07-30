Это в честь докапитализации отключили оплату мобильной связи?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:23
Не работает оплата мобильного в интернет-банке
Информируем, функционал оплаты услуг мобильной связи в Интернет-банке временно не предоставляется. Следует заметить, Банк работает над усовершенствованием системы Интернет-банк для обеспечения качественных сервисов и услуг Клиентам. Все обновления касательно сервисов в системе Интернет-банка будут отображены на официальном сайте Банке в разделе «Новости». Дополнительно информируем, что на сегодняшний день у Вас есть возможность произвести оплату услуг, при помощи платежного сервиса EasyPay (
Это в честь докапитализации отключили оплату мобильной связи?
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:26
Еще лучше акция прямо у Форварда? Вы знаете какие-то подробности? Поделитесь Или вы РВС и Глобус имели в виду?
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:41
Candidat, закликаю Фарс запропонувати ще кращу аХцію ніж була...щоб випередити конкурентів. А то сьогодні тимчасово вільну гривню вже занести не встигаю.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 16:37
Квесторе_поверніться
Напишу Вам розмір статутного капіталу на 01.08.2018 через декілька днів, коли фінансисти підрахують.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:40
Ок. Ну і про аХції пишіть...а то слід йти в відділення дізнаватися.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 19:39
А мне вообще никуда не надо было заносить, все прямо в Форварде лежит, так что мог, как говорится, не отрываясь от стула депозит открыть, но что-то не решился. Я и сам сомневался немного, так ещё и домашние начали прессовать, мол, какие два года, бардак такой в стране, выборы на носу, неизвестно, что завтра будет, а он на два года собрался закладываться. И тут я так живописно вспомнил, как несколько лет назад на волне падения ставок заложил под самый высокий из всего, что было, процент в банк Сич (как и сейчас, 22% было только на два года), и буквально через два месяца волна падения ставок обернулась волной роста, кругом стало по 23-24% на любые сроки. Жаба тогда была в ударе! Вот и сейчас, думаю, как заложусь под 17,5%, а оно как станет перед выборами, когда всем деньги нужны, по 19-20%, жаба ж этого не простит.
А вообще, что общественность думает по поводу целесообразности закладывать в сегодняшних условиях сразу на два года, если сумма депозита, само собой, не 10-20 тысяч, а значительно побольше? У нас ставки будут только снижаться или есть реальные предпосылки для их роста? Или, как вариант, банки не продолжат падать?
Додано: Вів 31 лип, 2018 19:46
аШ-ний свіжачок для Квестора
Форвард Банк успел до 1 августа 2018 года, даты согласованной с НБУ, увеличить регулятивный капитал до требуемого уровня, что позволило банку начать выполнять нормативы, которые он нарушал длительный период времени.
надіюсь його розум переварить і донесе в удобоварімой формі іменарекам!
+50грн !
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Додано: Вів 31 лип, 2018 19:51
В перспективе 2 года мы находимся в зоне нового мирового кризиса, и выборов в Украине.
Чревато это только одним - новой ступенькой девальвации
Всё IMHO
Додано: Вів 31 лип, 2018 20:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
т.е. роста ставок под 25 и роста тугрика до 35 уже к лету 19го. аминь
... делайте хоть что-нибудь!
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