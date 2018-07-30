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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3130313131323133

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:23

Не работает оплата мобильного в интернет-банке

Информируем, функционал оплаты услуг мобильной связи в Интернет-банке временно не предоставляется. Следует заметить, Банк работает над усовершенствованием системы Интернет-банк для обеспечения качественных сервисов и услуг Клиентам. Все обновления касательно сервисов в системе Интернет-банка будут отображены на официальном сайте Банке в разделе «Новости». Дополнительно информируем, что на сегодняшний день у Вас есть возможность произвести оплату услуг, при помощи платежного сервиса EasyPay (https://easypay.ua )
Это в честь докапитализации отключили оплату мобильной связи?
vytaliyz
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:26

  Квесторе_поверніться написав:
  candidat написав:
  Квесторе_поверніться написав:Останні два дні (30 і 31 липня) в Фарсі можна піймати 18% річних по гривні- найвищу ставку на ринку.
Крок назустріч, 17% річних, 2 роки, виплата щомісячно + 1% кишмиш через 5 днів (непублічна програма банки бонус до депо).
Ставка компенсує приблизно 1 копійку росту курсу в день.
Хто вірить в курс біля 34 гривні за американця через 2 роки...тільки тоді може ризикувати. Не агітую.

Я тут с вами немного не соглашусь насчет того, что это 18% годовых. Умышленно или нет, но все хитро закручено. Имеем же надбавку 1% не годовых, а просто разовую выплату 1%. При этом срок депозита очень предусмотрительно сделан на два года. Таким образом, в разрезе двух лет получаем ставку 17,5%. Или 18% в первый год и 17 во второй. И в результате при реально меньшей ставке все на первый взгляд выглядит действительно похожим на 18%, что заманивает дополнительных вкладчиков.

Меня в этой истории с бонусом смущает, что она - "непубличная". Я так понимаю, что в депозитном договоре, а может, и вообще ни в каких документах этот бонус не зафиксирован, правильно? Его реально платят? Все, кому положено, получили? Фигуру из трех пальцев еще никто не получал?

Может, мне консультант что-то не так сказала, а то как-то странно, почему при размещении бонусного депозита в отделении, деньги вносятся с текущего счета, а если в интернет-банкинге, то обязательно(!) с карты? Несложно, конечно, перебросить, но зачем эти лишние движения?

Кстати, куда этот бонус выплачивается? Сам выбираешь счет, куда тебе деньги перечислят, или на тот счет, куда проценты будут поступать? Или, может, бонус присоединяется к телу депозита?

Ви правильно зауважили...17,5% грязними вимальовується якщо на 2 роки.
Останні години аХції.
Але з завтрашнього дня має бути ще краща аХція.
Конкуренти не сплять. Руслан (РВС) і Шаромига (Глобус) в лідерах.
Імяреки підуть до них.


Еще лучше акция прямо у Форварда? Вы знаете какие-то подробности? Поделитесь ;) Или вы РВС и Глобус имели в виду?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:41

Candidat, закликаю Фарс запропонувати ще кращу аХцію ніж була...щоб випередити конкурентів. А то сьогодні тимчасово вільну гривню вже занести не встигаю.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:26

vytaliyz
Даже не мог представить, что он кому-то нужен :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:37

Квесторе_поверніться
Напишу Вам розмір статутного капіталу на 01.08.2018 через декілька днів, коли фінансисти підрахують.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:40

  Support BForward написав:Квесторе_поверніться
Напишу Вам розмір статутного капіталу на 01.08.2018 через декілька днів, коли фінансисти підрахують.

Ок. Ну і про аХції пишіть...а то слід йти в відділення дізнаватися.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 19:39

  Квесторе_поверніться написав:Candidat, закликаю Фарс запропонувати ще кращу аХцію ніж була...щоб випередити конкурентів. А то сьогодні тимчасово вільну гривню вже занести не встигаю.

А мне вообще никуда не надо было заносить, все прямо в Форварде лежит, так что мог, как говорится, не отрываясь от стула депозит открыть, но что-то не решился. Я и сам сомневался немного, так ещё и домашние начали прессовать, мол, какие два года, бардак такой в стране, выборы на носу, неизвестно, что завтра будет, а он на два года собрался закладываться. И тут я так живописно вспомнил, как несколько лет назад на волне падения ставок заложил под самый высокий из всего, что было, процент в банк Сич (как и сейчас, 22% было только на два года), и буквально через два месяца волна падения ставок обернулась волной роста, кругом стало по 23-24% на любые сроки. Жаба тогда была в ударе! Вот и сейчас, думаю, как заложусь под 17,5%, а оно как станет перед выборами, когда всем деньги нужны, по 19-20%, жаба ж этого не простит.
А вообще, что общественность думает по поводу целесообразности закладывать в сегодняшних условиях сразу на два года, если сумма депозита, само собой, не 10-20 тысяч, а значительно побольше? У нас ставки будут только снижаться или есть реальные предпосылки для их роста? Или, как вариант, банки не продолжат падать?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 19:46

аШ-ний свіжачок для Квестора

Форвард Банк успел до 1 августа 2018 года, даты согласованной с НБУ, увеличить регулятивный капитал до требуемого уровня, что позволило банку начать выполнять нормативы, которые он нарушал длительный период времени.

https://finclub.net/news/bank-forvard-s ... y-nbu.html

надіюсь його розум переварить і донесе в удобоварімой формі іменарекам!
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 19:51

  candidat написав:А вообще, что общественность думает по поводу целесообразности закладывать в сегодняшних условиях сразу на два года, если сумма депозита, само собой, не 10-20 тысяч, а значительно побольше? У нас ставки будут только снижаться или есть реальные предпосылки для их роста? Или, как вариант, банки не продолжат падать?

В перспективе 2 года мы находимся в зоне нового мирового кризиса, и выборов в Украине.
Чревато это только одним - новой ступенькой девальвации
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 20:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Вкладчик1234 написав:новой ступенькой девальвации

т.е. роста ставок под 25 и роста тугрика до 35 уже к лету 19го. аминь :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Квесторе_поверніться

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