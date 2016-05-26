Support BForward написав:Квесторе_поверніться Напишу Вам розмір статутного капіталу на 01.08.2018 через декілька днів, коли фінансисти підрахують.
Уставной капитал не подсчитывают, это постоянная величина указанная в Статуте Банка. Видимо НБУ еще не согласовал включение средств из "дополнительной эмиссии акций банка и средств материнского банка" в капитал. Конечно, на финансовом форуме никто не знает разницы между статутним и регулятивним капиталом
vytaliyz написав:Информируем, функционал оплаты услуг мобильной связи в Интернет-банке временно не предоставляется. Следует заметить, Банк работает над усовершенствованием системы Интернет-банк для обеспечения качественных сервисов и услуг Клиентам. Все обновления касательно сервисов в системе Интернет-банка будут отображены на официальном сайте Банке в разделе «Новости». Дополнительно информируем, что на сегодняшний день у Вас есть возможность произвести оплату услуг, при помощи платежного сервиса EasyPay (https://easypay.ua ) Это в честь докапитализации отключили оплату мобильной связи?
Как говаривал бабушка Vorlonа: 100 лет мак не родил-и голода не было.)