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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 22:34

  Support BForward написав:Квесторе_поверніться
Напишу Вам розмір статутного капіталу на 01.08.2018 через декілька днів, коли фінансисти підрахують.

Уставной капитал не подсчитывают, это постоянная величина указанная в Статуте Банка. Видимо НБУ еще не согласовал включение средств из "дополнительной эмиссии акций банка и средств материнского банка" в капитал.
Конечно, на финансовом форуме никто не знает разницы между статутним и регулятивним капиталом :mrgreen:
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 22:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Smitten написав:Конечно, на финансовом форуме никто не знает разницы между статутним и регулятивним капиталом


Квестор знає всі АШі і Ельки
ноно :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 00:54

  greenozon написав:
  Smitten написав:Конечно, на финансовом форуме никто не знает разницы между статутним и регулятивним капиталом


Квестор знає всі АШі і Ельки
ноно :)

квестор уже полгода не заходил на форум
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:18

  vytaliyz написав:Информируем, функционал оплаты услуг мобильной связи в Интернет-банке временно не предоставляется. Следует заметить, Банк работает над усовершенствованием системы Интернет-банк для обеспечения качественных сервисов и услуг Клиентам. Все обновления касательно сервисов в системе Интернет-банка будут отображены на официальном сайте Банке в разделе «Новости». Дополнительно информируем, что на сегодняшний день у Вас есть возможность произвести оплату услуг, при помощи платежного сервиса EasyPay (https://easypay.ua )
Это в честь докапитализации отключили оплату мобильной связи?

Как говаривал бабушка Vorlonа: 100 лет мак не родил-и голода не было.)
guntherhouse777
 
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Що з кишмишом за депо, шановний офПред може маякнути?
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Smitten написав:на финансовом форуме никто не знает разницы между статутним и регулятивним капиталом

Кожна банка до 10 числа місяця наступного за звітним публікує структуру капіталу...можна глянути і приблизно уявити різницю.
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Квесторе_поверніться, добрий день!
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:36

  Support BForward написав:Квесторе_поверніться, добрий день!
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І не покращили? :(
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:47

  Квесторе_поверніться написав:
  Support BForward написав:Квесторе_поверніться, добрий день!
Акцію "Бонус" продовжено до 31 серпня 2018.

І не покращили? :(


Сделали даже хуже )))
Кеш-бек теперь выплачивается равными частями целый год (4 платежа).
Ставка: 13,3+3,5-налоги
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а "пенсійний" чет совсем упал- 13%
упущение или- пенсы на выход?
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