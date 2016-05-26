Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 22:34
Support BForward написав: Квесторе_поверніться
Напишу Вам розмір статутного капіталу на 01.08.2018 через декілька днів, коли фінансисти підрахують.
Уставной капитал не подсчитывают, это постоянная величина указанная в Статуте Банка. Видимо НБУ еще не согласовал включение средств из "дополнительной эмиссии акций банка и средств материнского банка" в капитал.
Конечно, на финансовом форуме никто не знает разницы между статутним и регулятивним капиталом
Smitten
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Додано: Вів 31 лип, 2018 22:43
Smitten написав:
Конечно, на финансовом форуме никто не знает разницы между статутним и регулятивним капиталом
Квестор знає всі АШі і Ельки
ноно
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greenozon
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Додано: Сер 01 сер, 2018 00:54
greenozon написав: Smitten написав:
Конечно, на финансовом форуме никто не знает разницы между статутним и регулятивним капиталом
Квестор знає всі АШі і Ельки
ноно
квестор
уже полгода не заходил на форум
Bosstone
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Додано: Сер 01 сер, 2018 10:18
vytaliyz написав:
Информируем, функционал оплаты услуг мобильной связи в Интернет-банке временно не предоставляется. Следует заметить, Банк работает над усовершенствованием системы Интернет-банк для обеспечения качественных сервисов и услуг Клиентам. Все обновления касательно сервисов в системе Интернет-банка будут отображены на официальном сайте Банке в разделе «Новости». Дополнительно информируем, что на сегодняшний день у Вас есть возможность произвести оплату услуг, при помощи платежного сервиса EasyPay (
https://easypay.ua
)
Это в честь докапитализации отключили оплату мобильной связи?
Как говаривал бабушка Vorlonа: 100 лет мак не родил-и голода не было.)
guntherhouse777
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Додано: Сер 01 сер, 2018 11:03
Що з кишмишом за депо, шановний офПред може маякнути?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 01 сер, 2018 11:54
Smitten написав:
на финансовом форуме никто не знает разницы между статутним и регулятивним капиталом
Кожна банка до 10 числа місяця наступного за звітним публікує структуру капіталу...можна глянути і приблизно уявити різницю.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 13:30
Квесторе_поверніться, добрий день! Акцію "Бонус" продовжено до 31 серпня 2018.
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Support BForward
Представник банку
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Додано: Сер 01 сер, 2018 13:36
Support BForward написав: Квесторе_поверніться
, добрий день!
Акцію "Бонус" продовжено до 31 серпня 2018.
І не покращили?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 01 сер, 2018 13:47
Квесторе_поверніться написав: Support BForward написав: Квесторе_поверніться
, добрий день!
Акцію "Бонус" продовжено до 31 серпня 2018.
І не покращили?
Сделали даже хуже )))
Кеш-бек теперь выплачивается равными частями целый год (4 платежа).
Ставка: 13,3+3,5-налоги
Sergion
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:05
а "пенсійний" чет совсем упал- 13%
упущение или- пенсы на выход?
v57
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