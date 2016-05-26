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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 14:08
Sergion написав: Квесторе_поверніться написав: Support BForward написав:Квесторе_поверніться
, добрий день!
Акцію "Бонус" продовжено до 31 серпня 2018.
І не покращили?
Сделали даже хуже )))
Кеш-бек теперь выплачивается равными частями целый год (4 платежа).
Ставка: 13,3+3,5-налоги
Учетная ставка НБУ будет расти, будут потихоньку подрастать и ставки банков по вкладам. Даже на сегодняшний день есть три-четыре банка, которые дают больший процент без всяких заморочек. Так что отток бабла от них будет нормальный. Через полгода придётся опять акционерам докладывать бабло, чтоб уравновесить оттоки
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:17
Sergion написав: Квесторе_поверніться написав: Support BForward написав:Квесторе_поверніться
, добрий день!
Акцію "Бонус" продовжено до 31 серпня 2018.
І не покращили?
Сделали даже хуже )))
Кеш-бек теперь выплачивается равными частями целый год (4 платежа).
Ставка: 13,3+3,5-налоги
Тоді бонусна програма змінена а не продовжена. Ні?
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