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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3132313331343135

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:08

  Sergion написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Support BForward написав:Квесторе_поверніться, добрий день!
Акцію "Бонус" продовжено до 31 серпня 2018.

І не покращили? :(


Сделали даже хуже )))
Кеш-бек теперь выплачивается равными частями целый год (4 платежа).
Ставка: 13,3+3,5-налоги


Учетная ставка НБУ будет расти, будут потихоньку подрастать и ставки банков по вкладам. Даже на сегодняшний день есть три-четыре банка, которые дают больший процент без всяких заморочек. Так что отток бабла от них будет нормальный. Через полгода придётся опять акционерам докладывать бабло, чтоб уравновесить оттоки
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:17

  Sergion написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Support BForward написав:Квесторе_поверніться, добрий день!
Акцію "Бонус" продовжено до 31 серпня 2018.

І не покращили? :(


Сделали даже хуже )))
Кеш-бек теперь выплачивается равными частями целый год (4 платежа).
Ставка: 13,3+3,5-налоги

Тоді бонусна програма змінена а не продовжена. Ні?
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Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 3132313331343135
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