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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 14:08
Sergion написав: Квесторе_поверніться написав: Support BForward написав:Квесторе_поверніться
, добрий день!
Акцію "Бонус" продовжено до 31 серпня 2018.
І не покращили?
Сделали даже хуже )))
Кеш-бек теперь выплачивается равными частями целый год (4 платежа).
Ставка: 13,3+3,5-налоги
Учетная ставка НБУ будет расти, будут потихоньку подрастать и ставки банков по вкладам. Даже на сегодняшний день есть три-четыре банка, которые дают больший процент без всяких заморочек. Так что отток бабла от них будет нормальный. Через полгода придётся опять акционерам докладывать бабло, чтоб уравновесить оттоки
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бульбик
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:17
Sergion написав: Квесторе_поверніться написав: Support BForward написав:Квесторе_поверніться
, добрий день!
Акцію "Бонус" продовжено до 31 серпня 2018.
І не покращили?
Сделали даже хуже )))
Кеш-бек теперь выплачивается равными частями целый год (4 платежа).
Ставка: 13,3+3,5-налоги
Тоді бонусна програма змінена а не продовжена. Ні?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:43
Квесторе_поверніться, Акцію продовжено, але змінили умови виплати кеш-бек.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:51
candidat написав:
кругом стало по 23-24% на любые сроки. Жаба тогда была в ударе! Вот и сейчас, думаю, как заложусь под 17,5%, а оно как станет перед выборами, когда всем деньги нужны, по 19-20%, жаба ж этого не простит.
Перед выборами наоборот деньги из оффшоров заводят для рекламы и раздачи гречки.Да и банков в Украине не осталось.У меня обратная ситуация-в Глобусе положили под 24% на 2 года.Больше года получали такие %,когда нигде подобного уже не было.
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pontardawe88
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Додано: Сер 01 сер, 2018 15:31
Support BForward написав:Квесторе_поверніться
, добрий день!
Акцію "Бонус" продовжено до 31 серпня 2018.
А на какие конкретно депозиты эта акция распространяется?
Жадность и Отвага!
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Додано: Сер 01 сер, 2018 17:13
Support BForward написав:Квесторе_поверніться
, Акцію продовжено, але змінили умови виплати кеш-бек.
А по € & $ никаких плюшек нет?
3% по € это максимум?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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