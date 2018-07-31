RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3132313331343135

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:08

  Sergion написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Support BForward написав:Квесторе_поверніться, добрий день!
Акцію "Бонус" продовжено до 31 серпня 2018.

І не покращили? :(


Сделали даже хуже )))
Кеш-бек теперь выплачивается равными частями целый год (4 платежа).
Ставка: 13,3+3,5-налоги


Учетная ставка НБУ будет расти, будут потихоньку подрастать и ставки банков по вкладам. Даже на сегодняшний день есть три-четыре банка, которые дают больший процент без всяких заморочек. Так что отток бабла от них будет нормальный. Через полгода придётся опять акционерам докладывать бабло, чтоб уравновесить оттоки
бульбик
 
Повідомлень: 530
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:17

  Sergion написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Support BForward написав:Квесторе_поверніться, добрий день!
Акцію "Бонус" продовжено до 31 серпня 2018.

І не покращили? :(


Сделали даже хуже )))
Кеш-бек теперь выплачивается равными частями целый год (4 платежа).
Ставка: 13,3+3,5-налоги

Тоді бонусна програма змінена а не продовжена. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25332
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:43

Квесторе_поверніться, Акцію продовжено, але змінили умови виплати кеш-бек.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2581
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

  candidat написав:кругом стало по 23-24% на любые сроки. Жаба тогда была в ударе! Вот и сейчас, думаю, как заложусь под 17,5%, а оно как станет перед выборами, когда всем деньги нужны, по 19-20%, жаба ж этого не простит.

Перед выборами наоборот деньги из оффшоров заводят для рекламы и раздачи гречки.Да и банков в Украине не осталось.У меня обратная ситуация-в Глобусе положили под 24% на 2 года.Больше года получали такие %,когда нигде подобного уже не было.
pontardawe88
 
Повідомлень: 211
З нами з: 14.03.11
Подякував: 8 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:31

  Support BForward написав:Квесторе_поверніться, добрий день!
Акцію "Бонус" продовжено до 31 серпня 2018.

А на какие конкретно депозиты эта акция распространяется?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3289
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:13

  Support BForward написав:Квесторе_поверніться, Акцію продовжено, але змінили умови виплати кеш-бек.

А по € & $ никаких плюшек нет?
3% по € это максимум?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13583
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1039 раз.
Подякували: 1128 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3132313331343135
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, HackStock, MYan і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5862, 5863, 5864
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
58633 7485395
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 18:25
cdj2
Юнекс Банк 1 ... 142, 143, 144
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1430 322428
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 18:18
guntherhouse777
Банк Альянс 1 ... 30, 31, 32
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
317 38267
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 17:45
Annet_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (8342)
01.08.2018 19:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.