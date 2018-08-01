Support BForward написав:Квесторе_поверніться, добрий день! Акцію "Бонус" продовжено до 31 серпня 2018.
І не покращили?
Сделали даже хуже ))) Кеш-бек теперь выплачивается равными частями целый год (4 платежа). Ставка: 13,3+3,5-налоги
Учетная ставка НБУ будет расти, будут потихоньку подрастать и ставки банков по вкладам. Даже на сегодняшний день есть три-четыре банка, которые дают больший процент без всяких заморочек. Так что отток бабла от них будет нормальный. Через полгода придётся опять акционерам докладывать бабло, чтоб уравновесить оттоки
candidat написав:кругом стало по 23-24% на любые сроки. Жаба тогда была в ударе! Вот и сейчас, думаю, как заложусь под 17,5%, а оно как станет перед выборами, когда всем деньги нужны, по 19-20%, жаба ж этого не простит.
Перед выборами наоборот деньги из оффшоров заводят для рекламы и раздачи гречки.Да и банков в Украине не осталось.У меня обратная ситуация-в Глобусе положили под 24% на 2 года.Больше года получали такие %,когда нигде подобного уже не было.