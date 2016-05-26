Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 14:08
Sergion написав: Квесторе_поверніться написав: Support BForward написав: Квесторе_поверніться
, добрий день!
Акцію "Бонус" продовжено до 31 серпня 2018.
І не покращили?
Сделали даже хуже )))
Кеш-бек теперь выплачивается равными частями целый год (4 платежа).
Ставка: 13,3+3,5-налоги
Учетная ставка НБУ будет расти, будут потихоньку подрастать и ставки банков по вкладам. Даже на сегодняшний день есть три-четыре банка, которые дают больший процент без всяких заморочек. Так что отток бабла от них будет нормальный. Через полгода придётся опять акционерам докладывать бабло, чтоб уравновесить оттоки
бульбик
Повідомлень: 530
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 43 раз.
Профіль
Додано: Сер 01 сер, 2018 14:17
Sergion написав: Квесторе_поверніться написав: Support BForward написав: Квесторе_поверніться
, добрий день!
Акцію "Бонус" продовжено до 31 серпня 2018.
І не покращили?
Сделали даже хуже )))
Кеш-бек теперь выплачивается равными частями целый год (4 платежа).
Ставка: 13,3+3,5-налоги
Тоді бонусна програма змінена а не продовжена. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25340
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1294 раз.
Профіль
Додано: Сер 01 сер, 2018 14:43
Квесторе_поверніться, Акцію продовжено, але змінили умови виплати кеш-бек.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Представник банку
Повідомлень: 2581
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 148 раз.
Профіль
Додано: Сер 01 сер, 2018 14:51
candidat написав:
кругом стало по 23-24% на любые сроки. Жаба тогда была в ударе! Вот и сейчас, думаю, как заложусь под 17,5%, а оно как станет перед выборами, когда всем деньги нужны, по 19-20%, жаба ж этого не простит.
Перед выборами наоборот деньги из оффшоров заводят для рекламы и раздачи гречки.Да и банков в Украине не осталось.У меня обратная ситуация-в Глобусе положили под 24% на 2 года.Больше года получали такие %,когда нигде подобного уже не было.
pontardawe88
Повідомлень: 211
З нами з: 14.03.11
Подякував: 8 раз.
Подякували: 41 раз.
Профіль
Додано: Сер 01 сер, 2018 15:31
Support BForward написав: Квесторе_поверніться
, добрий день!
Акцію "Бонус" продовжено до 31 серпня 2018.
А на какие конкретно депозиты эта акция распространяется?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Повідомлень: 3290
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 384 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 01 сер, 2018 17:13
Support BForward написав: Квесторе_поверніться
, Акцію продовжено, але змінили умови виплати кеш-бек.
А по € & $ никаких плюшек нет?
3% по € это максимум?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 13589
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1039 раз.
Подякували: 1128 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:35
octopus написав:
Выглядит довольно оптимистично
Всё IMHO
Вкладчик1234
Повідомлень: 5906
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3881 раз.
Подякували: 1290 раз.
Профіль
2
1
2
Додано: Сер 01 сер, 2018 23:26
сегодня в отделении сказали, что в пятницу по депоз. будут еще новые программы и с хорошими процентиками.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 3973
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 348 раз.
Профіль
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:46
Игорь Алексеевич написав:
сегодня в отделении сказали, что в пятницу по депоз. будут еще новые программы и с хорошими процентиками.
Пора нові програми...он Руслан вже Фарса по ставках (з лояльністю) випередив.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25340
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1294 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
96
9507
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13102
2537395
10362
1500075