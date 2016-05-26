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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3133313431353136

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:он Руслан вже Фарса по ставках (з лояльністю) випередив.


інфа непідтверджена офіційно
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:04

  Игорь Алексеевич написав:сегодня в отделении сказали, что в пятницу по депоз. будут еще новые программы и с хорошими процентиками. :P


Давай Форвард, а то 10 заканчивается, уже на выход собрался в другой.
Mutabor
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