інфа непідтверджена офіційно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
інфа непідтверджена офіційно
+50грн !
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Додано: Чет 02 сер, 2018 12:04
Додано: Чет 02 сер, 2018 13:27
Інфо 100% достовірна.
З лояльністю (зокрема пенси) в Руслана (РВС) 18% річних, виплата в кінці, без поповнення.
З поповненням, з лояльністю, 17,5%, виплата в кінці.
Поповнення без обмежень.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 18:40
Руслана, в прямом смысле, уважаю за клиентоориентированость с ЕРДЕ.
Востаннє редагувалось BBC в Чет 02 сер, 2018 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 02 сер, 2018 18:50
BBC
Якщо не помиляюсь перша в Україні карта з 1% КБ грошима зявилась саме там.
Додано: Чет 02 сер, 2018 19:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Проокредит 0.5 та Астра 1 хіба не раніш?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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