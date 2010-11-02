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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3133313431353136

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:он Руслан вже Фарса по ставках (з лояльністю) випередив.


інфа непідтверджена офіційно
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:04

  Игорь Алексеевич написав:сегодня в отделении сказали, что в пятницу по депоз. будут еще новые программы и с хорошими процентиками. :P


Давай Форвард, а то 10 заканчивается, уже на выход собрался в другой.
Mutabor
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:27

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:он Руслан вже Фарса по ставках (з лояльністю) випередив.


інфа непідтверджена офіційно

Інфо 100% достовірна.
З лояльністю (зокрема пенси) в Руслана (РВС) 18% річних, виплата в кінці, без поповнення.
З поповненням, з лояльністю, 17,5%, виплата в кінці.
Поповнення без обмежень.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:40

Руслана, в прямом смысле, уважаю за клиентоориентированость с ЕРДЕ.
Востаннє редагувалось BBC в Чет 02 сер, 2018 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:50

BBC

Якщо не помиляюсь перша в Україні карта з 1% КБ грошима зявилась саме там.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Viz написав:Якщо не помиляюсь перша в Україні карта з 1% КБ грошима зявилась саме там.

Проокредит 0.5 та Астра 1 хіба не раніш?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:54

chipmunk

Астру пізніше заводив... з Прокредитом не дружив, хоча він також в ті часи один з перших.
Viz
 
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