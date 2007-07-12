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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 жов, 2018 09:29
Квесторе_поверніться написав:
Абонку 10 грн платили і не користувались?
За неактивированную карту ничего не платится!
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Vorlon
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Додано: Вів 02 жов, 2018 09:26
Коллеги, подскажите. 30 сентября заключен депо с ежемесячной. Сегодня уже 2 октября - процентов нет. Есть нюансы в начислениях и выплате или что-то пошло не так?
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Mutabor
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Додано: Вів 02 жов, 2018 09:29
Mutabor написав:
Коллеги, подскажите. 30 сентября заключен депо с ежемесячной. Сегодня уже 2 октября - процентов нет. Есть нюансы в начислениях и выплате или что-то пошло не так?
Уточните, 30.09.2017 или 30.09.2018?
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jay2004
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Додано: Вів 02 жов, 2018 09:29
Mutabor написав:
Коллеги, подскажите. 30 сентября заключен депо с ежемесячной. Сегодня уже 2 октября - процентов нет. Есть нюансы в начислениях и выплате или что-то пошло не так?
ПрОцент має бути.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 02 жов, 2018 09:36
jay2004 написав: Mutabor написав:
Коллеги, подскажите. 30 сентября заключен депо с ежемесячной. Сегодня уже 2 октября - процентов нет. Есть нюансы в начислениях и выплате или что-то пошло не так?
Уточните, 30.09.2017 или 30.09.2018?
Хорошее замечание, которое навело на ошибку в дате. Перепроверил - ошибся. Депо заключен 30.08.2018
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Mutabor
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Додано: Вів 02 жов, 2018 09:43
Mutabor написав: jay2004 написав: Mutabor написав:
Коллеги, подскажите. 30 сентября заключен депо с ежемесячной. Сегодня уже 2 октября - процентов нет. Есть нюансы в начислениях и выплате или что-то пошло не так?
Уточните, 30.09.2017 или 30.09.2018?
Хорошее замечание, которое навело на ошибку в дате. Перепроверил - ошибся. Депо заключен 30.08.2018
Если деньги вносили 30.08 - то 30.09 уже утром должны были быть...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
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jay2004
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Додано: Вів 02 жов, 2018 09:45
Шановний представник банку!
Уточніть, будь-ласка, умови змінених тарифів по карткам Авторська Gold MAX PP.
1) кешбек за вересень нам ще виплатять 08.10?
2) коли буде знята абонплата 39 грн (замість 10 грн)
3) які умови закриття картки (тому що з таким тарифом, та ще й без кешбеку користуватися нею не бачу сенсу)
4) Ставка по Ощадному на суми до 100 000 грн і далі 12%?
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Nighthawk
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Додано: Вів 02 жов, 2018 10:22
Что то мне по(Крок на зустрiч базовий) проценты не дошли..
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leha9111
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Додано: Вів 02 жов, 2018 10:27
jay2004 написав:
Если деньги вносили 30.08 - то 30.09 уже утром должны были быть...
Спасибо.
Только написал письмо через ИБ в поддержку - через 10 минут уже упали на счет. Совпадение? Не думаю.... Не нравится мне это - тяни-толкай
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Mutabor
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Додано: Вів 02 жов, 2018 10:40
Mutabor написав: jay2004 написав:
Если деньги вносили 30.08 - то 30.09 уже утром должны были быть...
Спасибо.
Только написал письмо через ИБ в поддержку - через 10 минут уже упали на счет. Совпадение? Не думаю.... Не нравится мне это - тяни-толкай
По Депозитке - ещё 30 числа утром были... Но, на заметку возьму
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jay2004
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