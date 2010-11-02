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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3177317831793180

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 404
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 404
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 16:19

  octopus написав:
  югин написав:Вигідніше не буде! Отримуйте 16% річних на залишок по Вашій карті «Депозитка»! Тільки для сум від 1 тис. гривень. Деталі 0443930410
А на сайте где-нибудь можно прочитать?

в тарифах от 1000,01 15%, по указанному номеру говорят, что новые ставки вступят в действие с завтрашнего дня 03.10
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 16:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Депозиты в банках вообще теряют свою актуальность - пару видсоточек и депозиток полностью закрывают все, что можно держать в гривне
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 19:07

Тут

https://finclub.net/ua/banks/uvaga-pidv ... zitka.html

написано що це АКЦІЯ лише на 1 місяць

=========

Увага! Підвищення розміру процентної ставки на залишок коштів за дебетними картками «Депозитка»
Вівторок, 02 жовтня 2018
В рамках Акції «Додаткові відсотки», з 03.10.2018 року по 03.11.2018 року по дебетним карткам «Депозитка» проводиться нарахування відсотків на залишок коштів у розмірі 16 % річних.

Також, власники карток можуть ...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 19:08

  югин написав:Вигідніше не буде! Отримуйте 16% річних на залишок по Вашій карті «Депозитка»! Тільки для сум від 1 тис. гривень. Деталі 0443930410

Р2Р на Депозитку , сподіваюсь, без комси ? А з Депозитки ?
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 19:11

Тарифи по продуктам Дебетна картка «Депозитка» ID Cardtype 7538 ID B2 552
Тарифний план ТП TPDEPOZITKA Картка MasterCard Debit
Строк дії картки 2 роки

http://www.forward-bank.com/cards/about ... ositka.pdf
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

а в Киеве где то можно получить карту Депозитка
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:21

шукаємо тут в секції Міні-офіси

http://www.forward-bank.com/about/otdeleniya_bankomaty/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:35

  тарасов написав:а в Киеве где то можно получить карту Депозитка

Нидее, ищите в Василькове Юличку-умничку, о99Ч88оЧо2 :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:36

  maxprofit написав:
  югин написав:Вигідніше не буде! Отримуйте 16% річних на залишок по Вашій карті «Депозитка»! Тільки для сум від 1 тис. гривень. Деталі 0443930410

Р2Р на Депозитку , сподіваюсь, без комси ? А з Депозитки ?


1) на Депозитку - без коміссії, без обмежень.
2) з Депозитки - дуже цікаво... Ліміт добовий всього - 5 тис. гривень (P2P)!!! І то дає переводити 2+2+1к, тільки так :x . Не пробував піднімати через Гарячку, якщо правда (якщо це взагалі можливо)... Але, є способи виводу значних сумм з Депозитки. Якщо цікаво - в лічку.
Востаннє редагувалось jay2004 в Вів 02 жов, 2018 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:38

  clientage написав:
  тарасов написав:а в Киеве где то можно получить карту Депозитка

Нидее, ищите в Василькове Юличку-умничку, о99Ч88оЧо2 :wink:


Уже кто-то оформлял у неё, реально?
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