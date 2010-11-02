в тарифах от 1000,01 15%, по указанному номеру говорят, что новые ставки вступят в действие с завтрашнего дня 03.10
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 жов, 2018 16:19
в тарифах от 1000,01 15%, по указанному номеру говорят, что новые ставки вступят в действие с завтрашнего дня 03.10
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Додано: Вів 02 жов, 2018 16:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Депозиты в банках вообще теряют свою актуальность - пару видсоточек и депозиток полностью закрывают все, что можно держать в гривне
Додано: Вів 02 жов, 2018 19:07
Тут
написано що це АКЦІЯ лише на 1 місяць
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Увага! Підвищення розміру процентної ставки на залишок коштів за дебетними картками «Депозитка»
Вівторок, 02 жовтня 2018
В рамках Акції «Додаткові відсотки», з 03.10.2018 року по 03.11.2018 року по дебетним карткам «Депозитка» проводиться нарахування відсотків на залишок коштів у розмірі 16 % річних.
Також, власники карток можуть ...
Додано: Вів 02 жов, 2018 19:08
Додано: Вів 02 жов, 2018 19:11
Тарифи по продуктам Дебетна картка «Депозитка» ID Cardtype 7538 ID B2 552
Тарифний план ТП TPDEPOZITKA Картка MasterCard Debit
Строк дії картки 2 роки
Додано: Вів 02 жов, 2018 20:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
а в Киеве где то можно получить карту Депозитка
Додано: Вів 02 жов, 2018 20:21
шукаємо тут в секції Міні-офіси
Додано: Вів 02 жов, 2018 20:35
Нидее, ищите в Василькове Юличку-умничку, о99Ч88оЧо2
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 02 жов, 2018 20:36
1) на Депозитку - без коміссії, без обмежень.
2) з Депозитки - дуже цікаво... Ліміт добовий всього - 5 тис. гривень (P2P)!!! І то дає переводити 2+2+1к, тільки так . Не пробував піднімати через Гарячку, якщо правда (якщо це взагалі можливо)... Але, є способи виводу значних сумм з Депозитки. Якщо цікаво - в лічку.
Востаннє редагувалось jay2004 в Вів 02 жов, 2018 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 20:38
Уже кто-то оформлял у неё, реально?
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