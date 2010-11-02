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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 жов, 2018 23:34
С депозитки выход либо налом через банкоматы 10 тыс. в день, либо Сэпом. Я 49 тыс. отсылал, уходят на ура.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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