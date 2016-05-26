|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 жов, 2018 23:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
С депозитки выход либо налом через банкоматы 10 тыс. в день, либо Сэпом. Я 49 тыс. отсылал, уходят на ура.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 03 жов, 2018 10:06
Додано: Сер 03 жов, 2018 10:13
a133
До 20к - залетало без проблем. От 150к - может финмон "возбудится".
От страховки возможно сразу отказатся при получении карты.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Сер 03 жов, 2018 10:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 03 жов, 2018 11:19
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Сер 03 жов, 2018 11:28
Поставил плюсик ...
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Сер 03 жов, 2018 11:35
Був у відділенні, мені пояснювали, що Авторська Gold MAX PP замінюється на Авторську Gold, де абонка буде так само 10 грн в місяць і кешбек залишається. Це точно?! Представник банку, де Ви зникли?!
Додано: Сер 03 жов, 2018 12:26
Авторська картка Gold MAX PP (Україна) 7418 Авторська картка Gold MAX 534 змінюється на
Авторська картка Gold (Україна) Авторська картка Gold 7422 534 з 07.10.2018
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Сер 03 жов, 2018 12:36
Шо з шановним Офпредом? Де пропав?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:24
Депозитка
Квесторе_поверніться Друзі, хто бажав оформити карту "Депозитка", але з цим виникли деякі складності, напишіть, будь ласка, на abutenko@forward-bank.com, передамо інфо колегам та допоможемо з оформленням.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
|