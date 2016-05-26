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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3179318031813182>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 404
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 404
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 23:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

С депозитки выход либо налом через банкоматы 10 тыс. в день, либо Сэпом. Я 49 тыс. отсылал, уходят на ура.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:06

  jay2004 написав:
  maxprofit написав:Р2Р на Депозитку , сподіваюсь, без комси ? А з Депозитки ?


1) на Депозитку - без коміссії, без обмежень.

Проверено на личном опыте? А то в тарифах все как-то загадочно (насчет пополнения).
И еще вопрос. В тарифах есть страховка, отказаться реально?
a133
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:13

a133

До 20к - залетало без проблем. От 150к - может финмон "возбудится".

От страховки возможно сразу отказатся при получении карты.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:От 150к - может финмон "возбудится".


в Форварді - 99.9%
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:19

  octopus написав:Так я пользую Депозитку, поэтому и хочу увидеть официальное подтверждение. Вайбер отключил ... :)

«ДОДАТКОВІ ВІДСОТКИ»
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:28

  vollena71 написав:
  octopus написав:Так я пользую Депозитку, поэтому и хочу увидеть официальное подтверждение. Вайбер отключил ... :)

«ДОДАТКОВІ ВІДСОТКИ»
Поставил плюсик ... :)
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:35

Був у відділенні, мені пояснювали, що Авторська Gold MAX PP замінюється на Авторську Gold, де абонка буде так само 10 грн в місяць і кешбек залишається. Це точно?! Представник банку, де Ви зникли?!
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 12:26

  Nighthawk написав:Був у відділенні, мені пояснювали, що Авторська Gold MAX PP замінюється на Авторську Gold, де абонка буде так само 10 грн в місяць і кешбек залишається. Це точно?! Представник банку, де Ви зникли?!


Авторська картка Gold MAX PP (Україна) 7418 Авторська картка Gold MAX 534 змінюється на
Авторська картка Gold (Україна) Авторська картка Gold 7422 534 з 07.10.2018
Тарифы ID Cardtype 7422 ID B2 534
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 12:36

Шо з шановним Офпредом? Де пропав? :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:24

Депозитка

Квесторе_поверніться Друзі, хто бажав оформити карту "Депозитка", але з цим виникли деякі складності, напишіть, будь ласка, на abutenko@forward-bank.com, передамо інфо колегам та допоможемо з оформленням.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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