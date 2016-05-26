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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3179318031813182

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 404
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 404
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:40

  Support BForward написав:Квесторе_поверніться Друзі, хто бажав оформити карту "Депозитка", але з цим виникли деякі складності, напишіть, будь ласка, на abutenko@forward-bank.com, передамо інфо колегам та допоможемо з оформленням.


отсутствие у банка точек в Киеве (при моем желании оформить) относится к категории "некоторые сложности"? ))))
Sergion
 
Повідомлень: 368
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:40

  Support BForward написав:Квесторе_поверніться Друзі, хто бажав оформити карту "Депозитка", але з цим виникли деякі складності, напишіть, будь ласка, на abutenko@forward-bank.com, передамо інфо колегам та допоможемо з оформленням.


Ви можете посприяти тому, щоб клієнту відкрили Депозитку у Львові? :)
Це було б чудово....
Nighthawk
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 17.07.09
Подякував: 85 раз.
Подякували: 378 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

В Харькове?
Alpha1251
 
Повідомлень: 135
З нами з: 02.04.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:52

"Депозитка"

Nighthawk Друзья, кто желает оформить карту "Депозитка", прошу написать Ваш номер телефона на почту abutenko@forward-bank.com.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
Повідомлень: 2618
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 151 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:56

Alpha1251 Добрый день! Напишите Ваш номер телефона на abutenko@forward-bank.com с темой "Депозитка"
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2618
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3179318031813182
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